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Три фактора защиты печени

Мария Кимакович
37 минут назад

Печень выполняет в нашем организме едва ли не самое большое количество функций. Именно от ее состояния во многом зависит наше здоровье и срок нашей активной жизни. Поэтому работать печень должна бесперебойно и правильно. О том, как помочь ей это делать, читайте в материале “Рамблера”.

Три фактора защиты печени
Фото: DepositphotosDepositphotos

Следите за питанием

В ежедневном рационе должны присутствовать продукты-антиоксиданты (овощи, фрукты, зелень), помогающие печени избавляться от избытка свободных радикалов, которые препятствуют попаданию кислорода в ее клетки, провоцируя различные болезни. Снизить риск образования камней и оказать помощь в выводе из организма плохого холестерина помогут горькие растения: руккола, редиска, цитрусовые фрукты, бобовые культуры. Кроме того, следует отказаться от чрезмерного потребления насыщенных жиров (кондитерские изделия, молочные продукты, мясо), избыток которых может привести к нарушению работы печени вследствие накопления жира в ее клетках.

Не забывайте о физической активности

Ежедневные физические упражнения заставляют печень вырабатывать глюкозу из уже отложенного в ней жира, избавляя таким образом от риска ожирения печени.

Избегайте обезвоживания

Дефицит воды в организме негативно влияет на отток желчи: он уменьшается, что приводит к тому, что хуже выводятся токсины и вредные вещества. Они начинают скапливаться в организме, увеличивая нагрузку на печень. Клетки органа страдают, становится хуже их регенерация. Способствует естественному очищению печени и помогает выводить токсины прием не менее 2 литров воды в день.

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