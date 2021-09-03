Три фактора защиты печени

Печень выполняет в нашем организме едва ли не самое большое количество функций. Именно от ее состояния во многом зависит наше здоровье и срок нашей активной жизни. Поэтому работать печень должна бесперебойно и правильно. О том, как помочь ей это делать, читайте в материале “Рамблера”.

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Следите за питанием

В ежедневном рационе должны присутствовать продукты-антиоксиданты (овощи, фрукты, зелень), помогающие печени избавляться от избытка свободных радикалов, которые препятствуют попаданию кислорода в ее клетки, провоцируя различные болезни. Снизить риск образования камней и оказать помощь в выводе из организма плохого холестерина помогут горькие растения: руккола, редиска, цитрусовые фрукты, бобовые культуры. Кроме того, следует отказаться от чрезмерного потребления насыщенных жиров (кондитерские изделия, молочные продукты, мясо), избыток которых может привести к нарушению работы печени вследствие накопления жира в ее клетках.

Не забывайте о физической активности

Ежедневные физические упражнения заставляют печень вырабатывать глюкозу из уже отложенного в ней жира, избавляя таким образом от риска ожирения печени.

Избегайте обезвоживания