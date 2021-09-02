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Смерти от хронических болезней связали с загрязнением воздуха

Lenta.ru
27 минут назад

Порядка 16 процентов всех смертей от хронических инфекционных заболеваний провоцируются загрязнением воздуха. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщают «Известия».

Смерти от хронических болезней связали с загрязнением воздуха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметила эксперт, вплоть до 2016 года назывались четыре главные причины сокращения продолжительности жизни: употребление алкоголя, табакокурение, малоподвижный образ жизни и неправильная диета. Впоследствии к ним добавился еще один фактор — загрязнение воздуха.

По словам Вуйнович, чаще всего смерти от загрязненного воздуха провоцируются в городах-двигателях экономики, поэтому с точки зрения здоровья крайне важно развивать «зеленые» и «голубые» городские зоны.

ЗОЖ,Мелита Вуйнович,ВОЗ,газета "Известия",
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