Сон оказался способом защиты мозга от старения

Так, согласно опубликованным источниками данным, сноведения способствуют защите данного органа от преждевременного старения. Отмечается, что сон можно разделить на несколько фаз — фазы медленного или быстрого сна. Как правило сны человек видит пребывая в фазе быстрого сна. Именно в это время тело человека обездвижено, а глаза начинают активно вращаться.