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Сон оказался способом защиты мозга от старения

Ferra.ru
58 минут назад

Ученые Университета Цукубы рассказали о полезном для мозга свойстве сна.

Сон оказался способом защиты мозга от старения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, согласно опубликованным источниками данным, сноведения способствуют защите данного органа от преждевременного старения. Отмечается, что сон можно разделить на несколько фаз — фазы медленного или быстрого сна. Как правило сны человек видит пребывая в фазе быстрого сна. Именно в это время тело человека обездвижено, а глаза начинают активно вращаться.

Специалисты рассказали, что сны провоцируют сильный приток крови в мозг, что позволяет ему дольше сохранять здоровье и умственные способности. Причем, что интересно, с возрастом человек все реже погружается в фазу быстрого сна.

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