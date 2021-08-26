4 эффективных способа поднять иммунитет

Осенью наш организм больше всего нуждается в защите от вирусов и переохлаждения. Многие предпочитают запасаться БАДами или же противовирусными препаратами, однако не лучше ли заранее предупредить заболевание, чем потом долго его лечить? О том, какие простые способы поддержания иммунитета работают лучше всего, мы и решили рассказать.

Больше витаминов

Казалось бы, банальный совет, однако мало кто ему следует. Конечно, можно запастись витаминами из аптеки на целый год, но всегда лучше начать с натуральных продуктов, которые не только помогут обогатить организм необходимыми веществами, но и разнообразят рацион. Самыми полезными продуктами в осенний сезон по традиции считаются тыква, сладкий перец, киви и цитрусовые.

Вода — наше все

Как много воды вы пьете? Если больше пол-литра в день — отлично. Врачи рекомендуют не зацикливаться на нескольких литрах в день, ведь многим противопоказаны большие объемы жидкости из-за проблем, например, с почками. Ваш организм сам вам подскажет, что именно и в каких количествах ему нужно. Как только вы наладите питьевой режим, вы увидите, насколько лучше вы будете себя чувствовать.

Никаких стрессов

Без сомнений, стресса избежать не получится, особенно если вы живете в большом городе. Однако по возможности старайтесь находить способы, которые помогут вам снизить уровень тревоги и стресса после тяжелого дня. Это может быть что угодно — хобби или же спа-процедуры, подберите то, что ближе именно вам. Организму необходимо восполнять энергию, чтобы бороться с внешними агрессивными факторами.

Активная осень