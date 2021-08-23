Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Обнаружен негативный эффект от потребления алкоголя в молодости

Lenta.ru
2 часа назад

Исследователи из Великобритании выяснили, что потребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте связано с повышенной жесткостью артерий — прекурсором сердечно-сосудистых заболеваний. Свои выводы ученые представили на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Обнаружен негативный эффект от потребления алкоголя в молодости
Фото: UnsplashUnsplash

Происходящее с возрастом увеличение жесткости артерий связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При этом этот негативный эффект могут ускорить и вредные привычки — так, было показано, что к этому у подростков привело курение.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные о потреблении алкоголя и табака 1655 участниками лонгитюдного исследования в возрасте от 17 до 24 лет. Жесткость артерий у участников оценивали в 17 лет и в 24 года, замеряя, сколько времени у артериального пульса занимает, чтобы дойти от сонной до бедренной артерии. В среднем за измеряемый период она выросла на 10,3 процента. При этом чем больше молодые люди потребляли алкоголь, тем жестче у них были артерии позднее. Для употребления табака подобной зависимости обнаружено не было.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители