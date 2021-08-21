Врач рассказал о неожиданной пользе лишнего веса

Несмотря на ряд негативных последствий, лишний вес в ряде случаев способствует продлению жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова врача Александра Мясникова.
«Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса», – отметил медик.
По его словам, в пожилом возрасте худеть значительно сложнее, поскольку организм борется за каждый килограмм.
Врач также рекомендует не пренебрегать физическими нагрузками и правильно питаться.
Тем временем жительница Лондона Эллен Дэвис смогла преодолеть себя и значительно похудела, отказавшись от любимого лакомства. 21-летняя девушка перестала есть булочки с сосисками и сбросила 60 килограммов.