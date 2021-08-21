Врач рассказал о неожиданной пользе лишнего веса

Несмотря на ряд негативных последствий, лишний вес в ряде случаев способствует продлению жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова врача Александра Мясникова.

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«Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса», – отметил медик.

По его словам, в пожилом возрасте худеть значительно сложнее, поскольку организм борется за каждый килограмм.

Врач также рекомендует не пренебрегать физическими нагрузками и правильно питаться.