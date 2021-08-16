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Почему в дождь погоду состояние становится хуже

Анастасия Иванова
3 часа назад

Человек тесно связан с природой, поэтому мы так или иначе реагируем на смену климатических условий. "Рамблер" выяснил, почему ухудшение погоды влияет на ухудшение нашего самочувствия.

Почему в дождь погоду состояние становится хуже
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Давление

Если давление выше нормы, то страдают сердечники, астматики и люди с психическими отклонениями. Если ниже, то гипотоники теряют силы и хотят спать, а гипертоники мучаются от головной боли.

На это влияют нервные окончания, которые передают сигнал в головной мозг, а дальше передает вегетососудистой системе. Эта система отвечает за тонус сосудов, артериальное давление и контролирует деятельность эндокринных желез.

Поэтому при изменении атмосферного давления обостряется артрит, болят суставы, прыгает артериальное давление, нарушается ритм сердечных сокращений. Подобные реакции проявляются у людей с повышенным внутричерепным давлением, черепно-мозговыми травмами, заболеваниями сердца и дыхательных путей.

Влажность

От значения влажности воздуха также сильно зависит наше самочувствие. Когда начинается отопительный сезон и воздух иссушается, развиваются инфекционные заболевания.

Повышенная влажность провоцирует бронхоспазмы и скачки артериального давления у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сырость снижает способность организма справляться с холодной температурой воздуха. Например, можно отморозить конечности даже при температуре выше ноля.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от вредных привычек, больше бывать на улице и чаще двигаться.

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