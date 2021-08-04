Ученые: 8 часов сидя делают нас несчастными

Привет, офисные работники! От последствий сидячего образа жизни не спасут даже регулярные занятия спортом. Спойлер: выход все же есть.

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Британские ученые из Университета Хаддерсфилд провели эксперимент во время пандемии: они изучили влияние сидячего образа жизни не только на физическое состояние, но и на ментальное. Оказалось, даже если человек активно занимается спортом более 150 минут в неделю, это не компенсирует вред от сидячей работы.

«Хотя почти 300 участников исследования были достаточно активными людьми, они все равно проводили много времени сидя. Больше 50% людей проводят более восьми часов в сидячем положении»,

— рассказывает доктор Лиан Азеведо.

Так что если у вас нет очевидных поводов для грусти или апатии, возможно, все дело в офисной работе и любви к дивану. «Мы обнаружили, что время сидения и некоторые демографические данные и хронические болезни были основными причинами, которые негативно влияют на моральное состояние», — добавляет Азеведо.

Ученые также заметили, что занятия хобби и садоводством помогают справиться как с плохим настроением, так и с плохим физическим самочувствием.