Ученые: 8 часов сидя делают нас несчастными

Привет, офисные работники! От последствий сидячего образа жизни не спасут даже регулярные занятия спортом. Спойлер: выход все же есть.
Британские ученые из Университета Хаддерсфилд провели эксперимент во время пандемии: они изучили влияние сидячего образа жизни не только на физическое состояние, но и на ментальное. Оказалось, даже если человек активно занимается спортом более 150 минут в неделю, это не компенсирует вред от сидячей работы.
«Хотя почти 300 участников исследования были достаточно активными людьми, они все равно проводили много времени сидя. Больше 50% людей проводят более восьми часов в сидячем положении»,
— рассказывает доктор Лиан Азеведо.
Так что если у вас нет очевидных поводов для грусти или апатии, возможно, все дело в офисной работе и любви к дивану. «Мы обнаружили, что время сидения и некоторые демографические данные и хронические болезни были основными причинами, которые негативно влияют на моральное состояние», — добавляет Азеведо.
Ученые также заметили, что занятия хобби и садоводством помогают справиться как с плохим настроением, так и с плохим физическим самочувствием.
Сейчас исследователи разрабатывают широкое руководство, которое поможет следить за своим психологическим здоровьем во время пандемии. Но если вас беспокоят лишь физические недуги, это можно исправить с помощью дополнительных нагрузок. И это не обязательно должен быть бег или тренировка в зале — простая прогулка в парке тоже принесет пользу.