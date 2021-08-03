Почему летом надо больше спать

Летом хочется меньше спать. Во-первых, сказывается жара, а во вторых теплой летней ночью хочется гулять по городу, а не смотреть третий сон. Однако лето — идеальное время, чтобы восстановить режим сна и по-настоящему выспаться. "Рамблер" рассказывает, почему летом можно и нужно много спать.

Восстановление

Лето — пожалуй, самое активное время года. В теплые месяцы мы тратим больше энергии на прогулки, встречи и поездки. Мало того, что сами по себе эти события забирают силы, мы часто ставим их выше в списке приоритетов, чем здоровый сон. Но реальность такова, что чем больше мы тратим энергии, тем дольше нужно восстанавливаться.

Отдых от жары

Установлено, что человек высыпается лучше всего в комнате, температура которой на несколько градусов ниже уличной. В жаркой и влажной комнате выспаться практически нереально. Увы, но летом почти все помещения такие, а потому на достижение здорового отдыха уходит больше времени.

Компенсация за недосып

Летом мы естественным образом позже засыпаем и раньше просыпаемся, ориентируясь на солнечный свет. Однако тело может обманывать мозг, не засыпая до поздней ночи, пока на небе светло. В итоге мы не успеваем достаточно отдохнуть до момента, когда первые солнечные лучи начинают бить в окно.

Как спать летом

Включайте кондиционер. Ставьте температуру на несколько градусов ниже той, что на улице, чтобы избежать переохлаждения.

Купите маску для глаз. Для полноценного отдыха мозгу нужна абсолютная темнота. Приобретите или сделайте сами специальную маску, которая будет плотно (но не больно) прилегать к глазам и не пропускать солнечный свет.