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Раскрыт способ жить больше ста лет

Lenta.ru
2 часа назад

Долгожители менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям и с большей вероятностью способны пережить инфекционные заболевания. Как выяснили ученые Института Бродов при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, люди, живущие больше ста лет, имеют уникальный микробиом, защищающий их от бактериальных инфекций, в том числе тех, что обладают сопротивляемостью к лекарствам. Секрет долголетия раскрыли в статье, опубликованной в журнале Nature.

Раскрыт способ жить больше ста лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи проанализировали микробиом в кале 160 японцев-долгожителей, средний возраст которых достигал 107 лет. Они обнаружили, что долгожители по сравнению с людьми в возрасте от 85 до 89 лет и от 21 до 55 лет имели более высокие уровни нескольких видов бактерий, которые производят молекулы, называемые вторичными желчными кислотами. Вторичные желчные кислоты вырабатываются микробами в толстой кишке и, как считается, помогают защитить кишечник от патогенов, а также регулируют иммунные реакции организма.

Одна из молекул — isoalloLCA — эффективно ингибировала рост микробной культуры с устойчивой к антибиотикам бактерией Clostridioides difficile, вызывающей диарею и воспаление кишечника. Эту желчную кислоту продуцируют бактерии Odoribacteraceae с участием ферментов 5α-редуктазы (5AR) и 3β-гидроксистероиддегидрогеназы (3βHSDH). Кормление инфицированных C.difficile мышей рационом с добавлением isoalloLCA также снижало уровень патогена в организме.

isoalloLCA убивала многие другие грамположительные (но не грамотрицательные) патогены, включая Enterococcus faecium, что указывает на то, что молекула способна помочь организму поддерживать хрупкое равновесие микробных сообществ в здоровом кишечнике.

Грамположительными бактериями называют бактерии, которые окрашиваются в синий цвет и не обесцвечиваются с использованием метода Грама и имеют толстую клеточную стенку. Многие патогенные для человека микроорганизмы являются грамположительными.

ЗОЖ,Гарвардский университет,
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