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Как правильно сделать укол, если это необходимо

Александра Нечаева
38 минут назад

От ситуации, когда необходимо сделать укол (или несколько уколов) близкому человеку, не застрахован никто. И лучше знать хотя бы в теории, как правильно этот укол поставить. Пункты, на которые следует обратить внимание, — в материале “Рамблера”.

Как правильно сделать укол, если это необходимо
Фото: DepositphotosDepositphotos

Важно: нижеизложенные правила применимы ко внутримышечным инъекциям.

Подготовка:

  • Перед тем, как делать укол, убедитесь, что шприц, который вы планируете использовать, имеет необходимый объем.
  • Проверьте, правильное ли лекарство у вас в руках и его срок годности. Если препарат слишком холодный, согрейте его в руках.
  • Приготовьте ватные тампоны, смоченные спиртом или специальные спиртовые салфетки.
  • Руки обработайте антиспетиком.

Далее следует аккуратно открыть ампулу с лекарством и набрать необходимое количество препарата в шприц.

Непосредственно укол

  1. Шприц переверните иглой вверх и выпустите каплю лекарства, чтобы вышел воздух.
  2. Протрите спиртовой салфеткой место, куда будете делать укол. Для того, чтобы было проще выбрать место для укола, мысленно разделите ягодицу на 4 части, вам нужна верхняя правая часть. Так вы исключите риск попадания иглы в нерв.
  3. Иглу следует разместить под углом 90 градусов к месту укола. Воткнуть ее необходимо быстрым движением, так, чтобы 1\3 иглы осталась снаружи.
  4. Лекарство лучше вводить медленно (хотя есть исключения), шприц не должен дергаться.
  5. После введения всего объема лекарства надо одним движением вытащить иглу и накрыть ранку спиртовой салфеткой.

Иглу шприца закройте колпачком и утилизируйте вместе с ампулой из-под лекарства.

НИКОГДА не используйте повторно шприц или иглу!

Напоминаем, что если есть возможность, лучше обратиться за помощью к специалисту.

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