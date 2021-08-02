Как правильно сделать укол, если это необходимо

От ситуации, когда необходимо сделать укол (или несколько уколов) близкому человеку, не застрахован никто. И лучше знать хотя бы в теории, как правильно этот укол поставить. Пункты, на которые следует обратить внимание, — в материале “Рамблера”.
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Важно: нижеизложенные правила применимы ко внутримышечным инъекциям.
Подготовка:
- Перед тем, как делать укол, убедитесь, что шприц, который вы планируете использовать, имеет необходимый объем.
- Проверьте, правильное ли лекарство у вас в руках и его срок годности. Если препарат слишком холодный, согрейте его в руках.
- Приготовьте ватные тампоны, смоченные спиртом или специальные спиртовые салфетки.
- Руки обработайте антиспетиком.
Далее следует аккуратно открыть ампулу с лекарством и набрать необходимое количество препарата в шприц.
Непосредственно укол
- Шприц переверните иглой вверх и выпустите каплю лекарства, чтобы вышел воздух.
- Протрите спиртовой салфеткой место, куда будете делать укол. Для того, чтобы было проще выбрать место для укола, мысленно разделите ягодицу на 4 части, вам нужна верхняя правая часть. Так вы исключите риск попадания иглы в нерв.
- Иглу следует разместить под углом 90 градусов к месту укола. Воткнуть ее необходимо быстрым движением, так, чтобы 1\3 иглы осталась снаружи.
- Лекарство лучше вводить медленно (хотя есть исключения), шприц не должен дергаться.
- После введения всего объема лекарства надо одним движением вытащить иглу и накрыть ранку спиртовой салфеткой.
Иглу шприца закройте колпачком и утилизируйте вместе с ампулой из-под лекарства.
НИКОГДА не используйте повторно шприц или иглу!
Напоминаем, что если есть возможность, лучше обратиться за помощью к специалисту.