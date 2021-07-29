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Как очистить кровь с помощью натуральных средств

Александра Нечаева
45 минут назад

В крови, как и в других органах организма со временем накапливаются токсины, микробы и другие вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье человека. Происходит это из-за влияния окружающей среды, вредных привычек и других факторов. В некоторых случаях иногда прибегают к очищению крови с помощью медицинских процедур, но зачастую почистить кровь можно и натуральными методами. О том, какие продукты помогут в этом, читайте в материале “Рамблера”.

Как очистить кровь с помощью натуральных средств
Фото: DepositphotosDepositphotos

Яблоки

Употребление яблок стимулирует выработку желчи в печени и ускоряет таким образом выведение из кровеносной системы шлаков и токсинов. Кроме того, в этом фрукте содержится много микроэлементов, способствующих выведению из организма вредных веществ и естественным образом очищающих кровь.

Петрушка

Это натуральное мочегонное средство улучшает работу почек и укрепляет их здоровье. Петрушка способствует выведению вредных веществ через мочу, очищая таким образом организм и кровеносную систему в том числе.

Морковь

В этом ярком и сочном овоще содержится много белка, помогающего очищать печень. Вследствие чего чистится и кровь: белок глутатион помогает ей избавиться от токсинов.

Свекла

Этот овощ богат антиоксидантами, которые защищают организм от вредных веществ и ускоряют процесс его очищения, выводя из кровеносной системы все ненужное.

Кориандр

Пряность помогает очистить кровь от тяжелых металлов, которые попадают туда из окружающей среды (грязный воздух, некоторые продукты).

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