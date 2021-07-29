Российский ученый раскрыл три секрета долголетия

До глубокой старости можно дожить, если придерживаться секрета долголетия, состоящего из трех слагаемых. Об этом рассказал доктор биологических наук, геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Его цитирует издание «Российская газета».

Первый, о чем надо позаботиться, это питание. Геронтолог рекомендует сократить употребление быстрых углеводов: выпечку, сладости, выпечку, белый сахар, рис, цельное молоко. Эксперт порекомендовал отказаться от жареного и дважды в неделю есть рыбу и морепродукты.

Второй секрет — физическая активность.

«Ежедневные хотя бы по 30 минут занятия аэробикой позволят остановить снижение такого маркера старения, как максимальное потребление кислорода. Занимайтесь медленным бегом, быстрой ходьбой, танцами, плаванием или спортивными играми на воздухе», — объяснил Москалев.

Он также добавил, что стоит заниматься высокоинтервальными тренировками, развивать равновесие и делать упражнения на растяжку.

Третье слагаемое — ментальное здоровье. По мнению эксперта, его можно укрепить с помощью медитаций, прогулок на природе, музыки, кино и книг. Спать при этом нужно не менее семьи-восьми часов в день.