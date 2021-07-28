Кому нельзя пить квас

Квас — традиционный напиток для теплого времени суток. В жару холодный квас прекрасно утоляет жажду, а окрошка на темном или белом его варианте — популярное блюдо летнего меню. Однако некоторым людям квас приносит больше вреда, чем пользы. «Рамблер» рассказывает, при каких состояниях хлебный напиток может быть опасен.

Диабетикам

Напиток на основе хлеба содержит быстрые углеводы. Они стремительно усваиваются организмом и провоцируют скачок сахара в крови. Поэтому квас противопоказан тем, у кого уровень сахара и так повышен, а также при предиабете.

При заболеваниях ЖКТ и печени

Продукты брожения вызывают изжогу, отрыжку и метеоризм даже у здоровых людей, а людям с заболеваниями ЖКТ они вовсе противопоказаны. Кислоты и углекислый газ в напитке может спровоцировать обострение гастрита или язвы.

Аллергикам

Разумеется, квас нельзя употреблять при непереносимости одного из компонентов (например, дрожжей), злаков или глютена. Промышленный квас также содержит химические усилители вкуса и консерванты. Они в целом безопасны, однако могут спровоцировать приступ аллергии, если иммунитет ослаблен.

Детям, беременным и кормящим

Доля спирта в квасе не превышает 1-2%, а сам напиток считается безалкогольным. Однако на всякий случай квас ограничивают в рационе детей до 5 лет, беременных и кормящих грудью женщин.

Водителям

Принцип такой же: опьянеть от кваса почти нереально, но напиток в теории может спровоцировать положительный результат на алкоголь. Дабы избежать возможности штрафа, лучше садиться за руль через полчаса-час после употребления кваса.

Польза кваса