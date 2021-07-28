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Кому нельзя пить квас

Мира Маркина
3 часа назад

Квас — традиционный напиток для теплого времени суток. В жару холодный квас прекрасно утоляет жажду, а окрошка на темном или белом его варианте — популярное блюдо летнего меню. Однако некоторым людям квас приносит больше вреда, чем пользы. «Рамблер» рассказывает, при каких состояниях хлебный напиток может быть опасен.

Кому нельзя пить квас
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диабетикам

Напиток на основе хлеба содержит быстрые углеводы. Они стремительно усваиваются организмом и провоцируют скачок сахара в крови. Поэтому квас противопоказан тем, у кого уровень сахара и так повышен, а также при предиабете.

При заболеваниях ЖКТ и печени

Продукты брожения вызывают изжогу, отрыжку и метеоризм даже у здоровых людей, а людям с заболеваниями ЖКТ они вовсе противопоказаны. Кислоты и углекислый газ в напитке может спровоцировать обострение гастрита или язвы.

Аллергикам

Разумеется, квас нельзя употреблять при непереносимости одного из компонентов (например, дрожжей), злаков или глютена. Промышленный квас также содержит химические усилители вкуса и консерванты. Они в целом безопасны, однако могут спровоцировать приступ аллергии, если иммунитет ослаблен.

Детям, беременным и кормящим

Доля спирта в квасе не превышает 1-2%, а сам напиток считается безалкогольным. Однако на всякий случай квас ограничивают в рационе детей до 5 лет, беременных и кормящих грудью женщин.

Водителям

Принцип такой же: опьянеть от кваса почти нереально, но напиток в теории может спровоцировать положительный результат на алкоголь. Дабы избежать возможности штрафа, лучше садиться за руль через полчаса-час после употребления кваса.

Польза кваса

Отказываться от напитка при отсутствии противопоказаний не стоит: квас прекрасно утоляет жажду, содержат витамины А и Е, а также помогает пищеварению.

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