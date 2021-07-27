Признаки того, что вам срочно надо чистить печень

Неправильный образ жизни и некоторые окружающие нас факторы могут стать причиной ухудшения работы печени и развития некоторых заболеваний. Симптомы, предупреждающие о проблеме, мы часто не хотим замечать или игнорируем. А зря. Ведь своевременно принятые меры могут избавить от возможных болезней. О предупреждающих сигналах сбоев в работе печени читайте в материале “Рамблера”.

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Хроническая усталость

Чувство постоянной усталости может быть одним из симптомов того, что в печени накопилось слишком много токсинов. Обменные процессы нарушаются, могут появиться боли, ощущение дискомфорта, которые негативно влияют на состояние человека и его работоспособность.

Аллергические реакции

В печени вырабатываются антитела, которые обнаруживают и мгновенно атакуют аллергены. Скопление же токсинов снижает способность печени к очищению. В органе накапливается гистамин, переизбыток которого может вызвать такие реакции как головная боль, заложенность носа, зуд всего тела, ощущение отечности.

Неприятный запах тела и гипергидроз

Чрезмерное скопление токсинов в печени может вызвать повышенное потоотделение и появление неприятного запаха. Это происходит из-за того, что в борьбе с токсинами и бактериями организм перегревается и с помощью пота пытается хотя бы немного отрегулировать повышенную температуру и остудиться.

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