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Как проверить, правильно ли вам поставили коронку

Катерина Саломе
1 час назад

Зубная коронка – популярный и доступный вид протезирования. Представляет собой несъемный защитный колпачок на зуб, задача которого предотвратить дальнейшее разрушение собственного зуба и восстановить его функциональность. Несмотря на то, что процедура довольно проста в исполнении, стоматологи нередко устанавливают их неправильно. "Рамблер" расскажет, как самостоятельно проверить правильно ли вам поставили коронку.

Как проверить, правильно ли вам поставили коронку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Должна плотно охватывать шейку зуба

Широкая коронка травмирует своими краями десну, вызывая ее воспаление. Кроме того, под такую коронку попадают слюна, микробы и остатки пищи — это приводит к рассасыванию цемента и развитию кариеса на зубе.

Как проверить:

К признакам неполного прилегания коронки относятся воспаление и кровоточивость десны у зуба, неприятный запах изо рта, болезненная реакция зуба на горячее и холодное (в том случае, если зуб под коронкой «живой»).

Край коронки должен незначительно заходить под десну

Буквально на 0,1-0,3 миллиметра. Если коронка не доходит до десны, в щель между ней и зубом будет просачиваться жидкость из ротовой полости — рано или поздно коронка расцементируется. Если же коронка, наоборот, слишком глубоко заходит под десну, это вызывает разрушение круговой связки зуба и образование пародонтального кармана.

Как проверить:

Край коронки не должен быть виден — искусственный зуб должен казаться вырастающим из десны. Десна под коронкой не должна воспаляться и отодвигаться от зуба.

Должна гармонировать по цвету с соседними зубами

Если, конечно, речь не идет о металлической коронке. Коронки на основе металлокерамики, керамики или диоксида циркония должны быть подобраны в тон родным зубам. От шейки к режущему краю должен наблюдаться естественный переход цвета (от слегка желтоватого к более светлому и прозрачному).

Как проверить:

Визуально. Вас должен полностью устраивать внешний вид коронки.

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