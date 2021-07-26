Как проверить, правильно ли вам поставили коронку

Зубная коронка – популярный и доступный вид протезирования. Представляет собой несъемный защитный колпачок на зуб, задача которого предотвратить дальнейшее разрушение собственного зуба и восстановить его функциональность. Несмотря на то, что процедура довольно проста в исполнении, стоматологи нередко устанавливают их неправильно. "Рамблер" расскажет, как самостоятельно проверить правильно ли вам поставили коронку.

Должна плотно охватывать шейку зуба

Широкая коронка травмирует своими краями десну, вызывая ее воспаление. Кроме того, под такую коронку попадают слюна, микробы и остатки пищи — это приводит к рассасыванию цемента и развитию кариеса на зубе.

Как проверить:

К признакам неполного прилегания коронки относятся воспаление и кровоточивость десны у зуба, неприятный запах изо рта, болезненная реакция зуба на горячее и холодное (в том случае, если зуб под коронкой «живой»).

Край коронки должен незначительно заходить под десну

Буквально на 0,1-0,3 миллиметра. Если коронка не доходит до десны, в щель между ней и зубом будет просачиваться жидкость из ротовой полости — рано или поздно коронка расцементируется. Если же коронка, наоборот, слишком глубоко заходит под десну, это вызывает разрушение круговой связки зуба и образование пародонтального кармана.

Как проверить:

Край коронки не должен быть виден — искусственный зуб должен казаться вырастающим из десны. Десна под коронкой не должна воспаляться и отодвигаться от зуба.

Должна гармонировать по цвету с соседними зубами

Если, конечно, речь не идет о металлической коронке. Коронки на основе металлокерамики, керамики или диоксида циркония должны быть подобраны в тон родным зубам. От шейки к режущему краю должен наблюдаться естественный переход цвета (от слегка желтоватого к более светлому и прозрачному).

Как проверить: