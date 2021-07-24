Что такое биохакинг и как он работает

Биохакинг — термин новый, который становится все более популярным. Это оздоровительная практика, которая помогает улучшить качество жизни и замедлить процесс старения. "Рамблер" выяснил, как это работает.

Многие люди понимают под биохакингом употребление огромного количества витминов и БАДов. Однако начинать необходимо с довольно простых вещей: хорошо спать, питаться сбалансированно, ухаживать за телом и душой, осознанно подходить к жизни.

По сути, биохакинг – это системное занятие собой и своим здоровьем. Человек проходит различные тесты и формирует программу образа жизни, питания и физических нагрузок строго под себя.

Для начала нужно сдать анализы и начать корректировать дисбаланс витаминов, вылечить какие-то заболевания. А далее приступить к физической активности. Следующий этап обычно состоит здоровья психического, люди учатся справляться со стрессом и управлять эмоциями.

Главный минус биохакинга заключается в том, что многие не знают меры. Кто-то начинает пить лекарства без консультации с врачом, кто-то горит идеей о генной модификации, а кто-то отказывается от еды на семь дней. Сама идея усовершенствовать себя может стать навязчивой, как это обычно бывает с пластикой.