Как мы сами разрушаем свою иммунную систему

Иммунная система человека не знает выходных, она постоянно занята борьбой со множеством различных вирусов и бактерий. Именно благодаря ей люди имеют возможность свести к минимуму риск пострадать от различного рода заболеваний. Однако, практически ежедневно мы сами вредим себе, угнетая иммунную систему собственными привычками, которые грозят привести к опасным недугам. Читайте о них в материале “Рамблера”.
Специалисты не зря твердят о том, что полноценный и качественный сон не менее восьми часов в сутки жизненно важен для человека. Именно во время ночного сна высвобождается множество веществ, укрепляющих защитные силы организма. Постоянный же недосып приводит к тому, что в организме понижается способность образовывать антитела, важные для иммунной системы.
Продолжительное пребывание в состоянии стресса негативно влияет на защиту организма от патогенов. Содержащиеся в крови определенные клетки, которые защищают человека от вирусов и бактерий, теряют свою активность, а количество иммунных клеток резко уменьшается. Это приводит к увеличению восприимчивости ко всем болезням.
При недостаточном объеме жидкости, поступающей в организм, страдают все его системы и органы, включая психику. Так, например, при обезвоживании кровь становится гуще, сердце начинает медленнее работать, а мышцы, в свою очередь, из-за этого недополучают кислород. Также при недостатке воды замедляются все биологические процессы, в том числе метаболизм. Это приводит к накоплению токсинов и ослаблению иммунитета.
В данном случае, полагаем, и без слов все понятно. Вредные привычки точно не добавляют нам здоровья. Так, в частности, курение, помимо прочего наносимого организму вреда, приводит к увеличению тяжести простудных заболеваний и более длительному сроку заживления ран. А после употреблении алкоголя, согласно исследованиям ученых, в организме становится меньше иммунных клеток и клеток-киллеров в крови. Это приводит к тому, что организм начинает гораздо хуже отражать атаки вирусов.