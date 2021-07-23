Как мы сами разрушаем свою иммунную систему

Иммунная система человека не знает выходных, она постоянно занята борьбой со множеством различных вирусов и бактерий. Именно благодаря ей люди имеют возможность свести к минимуму риск пострадать от различного рода заболеваний. Однако, практически ежедневно мы сами вредим себе, угнетая иммунную систему собственными привычками, которые грозят привести к опасным недугам. Читайте о них в материале “Рамблера”.

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Недостаток сна

Специалисты не зря твердят о том, что полноценный и качественный сон не менее восьми часов в сутки жизненно важен для человека. Именно во время ночного сна высвобождается множество веществ, укрепляющих защитные силы организма. Постоянный же недосып приводит к тому, что в организме понижается способность образовывать антитела, важные для иммунной системы.

Стресс

Продолжительное пребывание в состоянии стресса негативно влияет на защиту организма от патогенов. Содержащиеся в крови определенные клетки, которые защищают человека от вирусов и бактерий, теряют свою активность, а количество иммунных клеток резко уменьшается. Это приводит к увеличению восприимчивости ко всем болезням.

Обезвоживание

При недостаточном объеме жидкости, поступающей в организм, страдают все его системы и органы, включая психику. Так, например, при обезвоживании кровь становится гуще, сердце начинает медленнее работать, а мышцы, в свою очередь, из-за этого недополучают кислород. Также при недостатке воды замедляются все биологические процессы, в том числе метаболизм. Это приводит к накоплению токсинов и ослаблению иммунитета.

Курение и алкоголь