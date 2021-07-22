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Почему вы потеете с похмелья: нормально ли это

Катерина Саломе
33 минуты назад

Повышенная потливость (гипергидроз) – это патологическое состояние, сигнализирующее о сбоях в работе организма. Нередко она появляется после веселого застолья, приходя на утро вместе с головной болью и тошнотой. Пот может проявляться в области подмышек, на ладонях, стопах, лбу и шее. В природе взаимосвязи употребления спиртного и гипергидроза разобрался "Рамблер".

Почему вы потеете с похмелья: нормально ли это
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сильное отравление этиловым спиртом

При интоксикации защитные силы организма воспринимают метаболиты этанола, как действие чужеродных отравляющих вещества. Для их устранения происходит активация определенных ферментов, которые также приводят к перегреванию организма. Повышенное потоотделение помогает предотвратить перегревание организма и нормализовать его работу.

Накопление жидкости в мягких тканях

Алкоголь приводит к накоплению жидкости в мягких тканях, что вызывает сильные отеки. Для их устранения активизируется работа почек. Для снижения нагрузки с мочевыделительной системы потовыми железами начинается усиленное выделение пота, совместно с которым выводится некая часть жидкости.

Реакция организма на большие дозы спиртного

При большом количестве выпитого алкоголя печень плохо справляется с этанолом, что приводит к его накоплению в мягких тканях. Организм воспринимает это в качестве опасной угрозы его деятельности, поэтому пот в данном случае является защитной реакцией организма на получаемый стресс. Таким образом организм пытается вывести токсины.

Нарушение теплообмена и терморегуляции

Этиловый спирт негативно сказывается не только на работе печени, но и оказывает негативное влияние на функционировании нервной системы. На фоне алкогольной интоксикации снижается уровень глюкозы, что в свою очередь приводит к сбоям теплообменных процессов. Поэтому с похмелья повышенная потливость возникает даже если человек лежит или сидит, а воздух в помещении прохладный.

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