Почему вы потеете с похмелья: нормально ли это

Повышенная потливость (гипергидроз) – это патологическое состояние, сигнализирующее о сбоях в работе организма. Нередко она появляется после веселого застолья, приходя на утро вместе с головной болью и тошнотой. Пот может проявляться в области подмышек, на ладонях, стопах, лбу и шее. В природе взаимосвязи употребления спиртного и гипергидроза разобрался "Рамблер".

Сильное отравление этиловым спиртом

При интоксикации защитные силы организма воспринимают метаболиты этанола, как действие чужеродных отравляющих вещества. Для их устранения происходит активация определенных ферментов, которые также приводят к перегреванию организма. Повышенное потоотделение помогает предотвратить перегревание организма и нормализовать его работу.

Накопление жидкости в мягких тканях

Алкоголь приводит к накоплению жидкости в мягких тканях, что вызывает сильные отеки. Для их устранения активизируется работа почек. Для снижения нагрузки с мочевыделительной системы потовыми железами начинается усиленное выделение пота, совместно с которым выводится некая часть жидкости.

Реакция организма на большие дозы спиртного

При большом количестве выпитого алкоголя печень плохо справляется с этанолом, что приводит к его накоплению в мягких тканях. Организм воспринимает это в качестве опасной угрозы его деятельности, поэтому пот в данном случае является защитной реакцией организма на получаемый стресс. Таким образом организм пытается вывести токсины.

Нарушение теплообмена и терморегуляции