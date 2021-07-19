Почему геомагнитые бури влияют на самочувствие

Однозначного мнения среди ученых о том, действительно ли геомагнитные бури влияют на здоровье людей, нет. Но некоторые специалисты не исключают, что это природное явление все же оказывает некое воздействие на самочувствие человека. И метеозависимые люди с этим мнением согласны. О том, по какой причине магнитные бури могут негативно действовать на здоровье, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Согласно мнению некоторых специалистов, колебания магнитного фона Земли люди на уровне инстинктов воспринимают как угрозу жизни. В крови увеличивается количество гормонов стресса (адреналина и кортизола), что ведет к спазму сосудов и повышению артериального давления. Также магнитные бури часто сопровождаются головными болями, бессонницей, снижением работоспособности, повышенной тревожностью, учащенным сердцебиением, обострением хронических заболеваний и аллергий.

Видео дня

Ученые полагают, что подобные изменения в самочувствии вызваны тем, что возникающие из-за вспышек на Солнце колебания магнитного поля замедляют ход крови в капиллярах, вследствие чего наступает кислородное голодание тканей. Оно и приводит к вышеперечисленным изменениям в самочувствии.

Есть и другая гипотеза, согласно которой в некоторых тканях человеческого организма, в частности, в мозге, содержатся нанокристаллы магнетита. Некоторые ученые полагают, что эти частицы ранее помогали нашим предкам ориентироваться в пространстве. Магнитные колебания действуют на эти частицы, раздражая рецепторы и вызывая у человека некое подобие стресса.

Как уже говорилось выше, однозначного мнения о влиянии геомагнитных бурь на здоровье людей пока нет. Некоторые ученые полагают, что это явление никак не сказывается на самочувствии человека. Тем не менее, медики рекомендуют людям, которые плохо переносят скачки давления, соблюдать ряд рекомендаций.