Признаки того, что вы стареете слишком быстро

Наверняка вы встречали людей, которые для своего возраста выглядят значительно моложе. Ученые утверждают, что от наследственности это зависит лишь на 20%, остальные 80% — внешние факторы. "Рамблер" расскажет о признаках, которые могут свидетельствовать о том, что вы стареете слишком быстро.

Слабость мышц

С возрастом мышечная ткань замещается соединительной, начинается атрофия мышц. А снижение функциональности белков приводит к ухудшению метаболизма в мышцах. В этом случае наблюдается снижение силы мышечных сокращений.

Снижение эластичности кожи

Снижение уровня витамина А и нарушение работы сальных желез приводят к тому, что кожа становится дряблой, сухой, появляется шелушение, пигментация, ярко выраженные морщины. Медики рекомендуют пересмотреть свой рацион, скорректировать режим сна и употреблять больше жидкости.

Проблемы со зрением

Зачастую с возрастом развивается дальнозоркость, это связано со снижением эластичности хрусталика. По этой же причине снижается острота зрения, изменяется восприятие цветов, поле зрения становится меньше.

Синдром хронической усталости

В молодости многие совмещали работу с учебой и вечеринкам, а с возрастом это делать становится сложнее. Затяжная усталость говорит о том, что организм не способен долгое время противостоять стрессу, то есть он попросту не успевает восстановиться. В этом случае необходимо помнить о качественном сне, правильном питании и физической нагрузке.

Проблемы с памятью