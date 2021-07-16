Правда ли, что имбирь повышает потенцию у мужчин

Проблемы с потенцией — самый страшный кошмар любого мужчины. Представителям сильного пола проблема такого рода мешают не только вести полноценную сексуальную активность, но и наносят ущерб их психическому состоянию. Сегодня одним из самых распространенных средств в борьбе с этим недугом является корень имбиря. Именно этот ингредиент входит в состав большинства препаратов от импотенции. «Рамблер» разобрался, правда ли имбирь оказывает чудотворное действие на мужской половой орган.

В первую очередь этот чудо-корень способен нормализовать уровень тестостерона — того самого гормона, который отвечает за сексуальное влечение и способность выполнять половой акт. В результате исследований, проведенных в медицинском колледже Рашид Латиф, было установлено, что совместное применение имбиря со свинцом восстанавливает уровень тестостерона в плазме практически до нормального уровня.

Кроме того, в Journal of alternative and complementary medicine была опубликована информация о том, что такие природные вещества, как протодиосцин и сапонины, входящие в состав имбиря, повышают не только уровень тестостерона и лютеинизирующего гормона (необходимого для нормальной работы репродуктивной системы), но также и либидо. А еще в своей книге «Травяные афродизиаки со всего мира» Кларенс Мейер пишет о том, что те же агенты, которые придают имбирю его лечебные свойства, также отвечают за стимулирование возбуждения из-за теплого пряного запаха и вкуса, которые они передают.