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Чем опасно повышенное давление

Мира Маркина
25 минут назад

Повышенное давление считается отклонением от нормы. Такое заболевание называется гипертония. Однако оно не опасно, если давление поднимается у вас редко, например, от метеоусловий. Если у вас постоянно повышенное давление, то это может негативно отразится на вашем здоровье. "Рамблер" рассказывает, чем опасно повышенное давление.

Чем опасно повышенное давление
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Риск инсульта

Инсульт может произойти из-за резкого скачка давления от большего к меньшему или наоборот. Как правило, понижение и повышение давления зависит от образа жизни человека и состояния его организма. Из-за сосудов, расширение и сужение которых зависит от давления, в мозг перестает поступать кровь, из-за чего случается инсульт. Если вовремя не обратиться к врачу, то такое состояние может привести к смерти.

Почечная недостаточность

Гипертония значительно ухудшает состояние почек. Если человек страдает от этого заболевания на протяжении долгого времени, у него могут начаться проблемы, связанные с этими органами. Из-за повышенного артериального давления, почки выделяют белок вместе с мочой, человек его теряет, что негативно сказывается на состоянии мочеполовой системы.

Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца возникает из-за повреждения коронарных артерий. Они тоже связаны с сосудами. Поражение сердца связано с тем, что появляется недостаток или прекращения кровоснабжения. Коронарные артерии могут сужаться из-за скачков давления, что препятствует движению крови в организме.

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