Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Продукты, которые помогают бросить курить

Елизавета Назарова
1 час назад
Для человека, бросающего курить, предусмотрена специальная диета. Она не только помогает не потолстеть, но и дает организму нужные микроэлементы, помогающие противостоять тяге к сигаретам. "Рамблер" рассказывает о продуктах, которые помогают бросить вредную привычку.
Продукты, которые помогают бросить курить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Молоко и кисломолочные продукты

После употребления молока, молочных коктейлей и других кисломолочных продуктов, курить не хочется, так как это сочетание вызывает во рту неприятный вкус, а также запах изо рта. Если вы будете чаще употреблять молочные продукты, то сократите перекуры уже после этого приема пищи.

Цитрусовые

Эти фрукты снимают тягу к сигаретам. Если вам захотелось курить, а вы в процессе того, чтобы бросить, возьмите дольку лимона, апельсина или грейпфрута и съешьте ее. Вы моментально откажитесь от своего желание покурить. Кроме того, в цитрусовых содержится очень много витамина С, а это полезно курильщикам. Дело в том, что витамин С в организме усваивается хуже с переизбытком никотина.

Имбирь

Корень имбиря можно нарезать на небольшие кусочки и жевать каждый раз, когда вам захочется курить, желание делать это сразу же отпадет. Жгучий вкус имбиря перебивает вкусовые рецепторы и тягу к никотину. Кроме того, имбирь известен своей способностью укреплять иммунитет и снимать воспаление.

Баклажаны

В баклажанах содержится никотиновая кислота, но это не то же самое, что есть в сигаретах. Никотиновая кислота полезна для нервной системы и снимает напряжение, поэтому баклажаны тоже снимают тягу к курению.

Сельдерей

Многие курильщики говорят, что сельдерей портит вкус сигарет. Поэтому, после его употребления курить категорически не хочется. Кроме того, в нем есть определенные витамины и микроэлементы, которые нормализуют давление и укрепляют состояние сосудов.
ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители