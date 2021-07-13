Продукты, которые помогают бросить курить

Для человека, бросающего курить, предусмотрена специальная диета. Она не только помогает не потолстеть, но и дает организму нужные микроэлементы, помогающие противостоять тяге к сигаретам. "Рамблер" рассказывает о продуктах, которые помогают бросить вредную привычку.

Молоко и кисломолочные продукты

После употребления молока, молочных коктейлей и других кисломолочных продуктов, курить не хочется, так как это сочетание вызывает во рту неприятный вкус, а также запах изо рта. Если вы будете чаще употреблять молочные продукты, то сократите перекуры уже после этого приема пищи.

Цитрусовые

Эти фрукты снимают тягу к сигаретам. Если вам захотелось курить, а вы в процессе того, чтобы бросить, возьмите дольку лимона, апельсина или грейпфрута и съешьте ее. Вы моментально откажитесь от своего желание покурить. Кроме того, в цитрусовых содержится очень много витамина С, а это полезно курильщикам. Дело в том, что витамин С в организме усваивается хуже с переизбытком никотина.

Имбирь

Корень имбиря можно нарезать на небольшие кусочки и жевать каждый раз, когда вам захочется курить, желание делать это сразу же отпадет. Жгучий вкус имбиря перебивает вкусовые рецепторы и тягу к никотину. Кроме того, имбирь известен своей способностью укреплять иммунитет и снимать воспаление.

Баклажаны

В баклажанах содержится никотиновая кислота, но это не то же самое, что есть в сигаретах. Никотиновая кислота полезна для нервной системы и снимает напряжение, поэтому баклажаны тоже снимают тягу к курению.

Сельдерей