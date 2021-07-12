Ученые: какая диета предотвращает болезни сердца

Европейское общество кардиологов опубликовало пресс-релиз со ссылкой на статью из журнала Cardiovascular Research. Работа приводит обновленные данные, как часто и в каком количестве можно употреблять определенные продукты. «Рамблер» выбрал главное из обзора исследований о связи еды и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно новым данным, нет оснований считать, что какая-либо пища является «ядом» для сердечно-сосудистой системы. Вопрос только в количестве и частоте употребления. Автор исследования, профессор Габриэле Риккарди из Неаполитанского университета имени Фридриха II в Италии, поясняет:

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«Ошибка, которую мы совершали в прошлом — считали врагом какой-то компонент питания и стремились поменять только его. Нам нужно смотреть на диету в целом. Если мы сокращаем потребление одного продукта, необходимо выбрать ему здоровую замену».

Мясо

Согласно новым данным, потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина) следует сократить до двух порций в неделю по 100 г. Переработанное мясо (бекон, колбасы, салями) следует вовсе ограничить и потреблять от случая к случаю. В качестве белковой замены красному мясу рекомендуют бобовые (до четырех порций по 180 г в неделю). Мясо птицы безопасно при умеренном потреблении (до трех порций по 100 г в неделю). Умеренное потребление рыбы (две-четыре порции по 150 г в неделю) также связывают с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Фрукты и овощи

Растительные продукты должны преобладать в диете, здоровой для сердца. Ежедневное потребление фруктов и овощей связывают с уменьшением риска возникновения атеросклероза. Порции как одного, так и другого рекомендуют увеличить до 400 г в день. Что касается орехов, рекомендуется потреблять около 30 г в день (примерно горсть).

Обзор доказывает, что низкое потребление соли и продуктов животного происхождения связаны со снижением риска возникновения атеросклероза у здоровых взрослых. Полезно есть больше растительных продуктов (включая цельнозерновые, фрукты, овощи, бобовые и орехи) и заменять животные жиры (например, сливочное масло) на нетропические растительные (оливковое масло).

Молочные продукты

Как жирные, так и обезжиренные молочные продукты в умеренных количествах и в контексте сбалансированной диеты не связаны с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Немного сыра (три порции по 50 г в неделю) и регулярное потребление йогурта (200 г в день) даже полезны. Согласно авторам, ферментированные молочные продукты содержат бактерии, способствующие укреплению здоровья.

Мучное и крупы

Продукты с высоким гликемическим индексов (белый хлеб, белый рис) связаны с повышенным риском атеросклероза. Их употребление стоит сократить до двух порций в неделю, заменить цельнозерновыми альтернативами (хлеб, рис, овсянка, перловка) и продуктами с низким гликемическим индексом (паста, пропаренный рис, кукурузные лепешки).

Напитки

Потребление кофе и чая (до трех чашек в день) связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Безалкогольные напитки, в том числе низкокалорийные, риск повышают, и их следует заменять водой.

Профессор Риккарди отмечает, что еда должна доставлять удовольствие, дабы мотивировать людей к долгосрочным изменениям:

«Нам нужно заново открыть для себя кулинарные традиции, например, средиземноморской диеты, в которой есть восхитительные рецепты с использованием бобов, цельного зерна, орехов, фруктов и овощей».