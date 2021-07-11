Правда ли, что нельзя понижать градус

Многие верят, что после крепких напитков нельзя употреблять более слабые, иначе опьянение будет сильнее, а похмелье тяжелее, а самые осторожные товарищи вообще советуют не смешивать напитки. "Рамблер" выяснил, действительно ли это так.
На самом деле ученые уже задавались этим вопросом и даже провели соответствующее исследование. Такой эксперимент был проведен в Германии, в нем приняли участие 90 мужчин и женщин примерно одинаковой комплекции в возрасте от 19 до 40 лет. Из них 30 человек пили только пиво или только вино, еще 30 человек пили сначала пиво, потом вино, а другие 30 человек — наоборот.
В итоге оказалось, что сила опьянения и тяжесть похмелья зависит только от количества выпитого, но никак не от порядка, в котором его пили.
Если есть задача не напиться слишком быстро или снизить тяжесть похмелья на следующее утро, достаточно выполнять несколько рекомендаций. Во-первых, нужно все-таки обращать внимание на градусы, указанные на бутылке, например, и пиво, и вино могут оказаться крепче, чем принято считать. Во-вторых, между порциями алкоголя нужно пить чистую воду. Так организм легче справится с обезвоживанием, которое наступает после алкогольных вечеринок. В-третьих, желательно не забывать о еде, чем сытнее и вкуснее пища, тем медленне человек будет пьянеть. Однако тут есть риск переедания, так как алкоголь повышает аппетит и ослабляет контроль.