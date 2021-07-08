Какие продукты нельзя есть натощак

Завтрак не стоит пропускать — так утверждают диетологи. Первый за день прием пищи насыщает энергией и дарит чувство сытости вплоть до обеда. Однако многим не удается позавтракать полноценно. Максимум — схватить на лету кофе с булочкой и съесть их по пути на работу. «Рамблер» рассказывает, какие продукты все же не стоит есть на голодный желудок.

Предупреждение: Продукты из этого списка в целом безопасны, но могут спровоцировать боль или вздутие у людей с болезнями ЖКТ. Выбирая между «запретным» продуктом и голодом, лучше не голодать и съесть хоть что-то. От одного раза (при отсутствии заболеваний) вам вряд ли станет плохо.

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Свежие фрукты и овощи

Завтрак из свежих плодов противопоказан людям, которые страдают от гастрита: агрессивные кислоты в плодах разъедают стенки желудка. Самые сложные в плане переваривания продукты — груши, бананы, помидоры. А вот вареные и приготовленные на пару плоды даже полезны.

Цитрусовые

Многие начинают день со стакана апельсинового сока, а вот врачи этого делать не советую: кислоты в цитрусах вызывают изжогу. Кроме того, апельсины, мандарины, лимоны — сильные аллергены, способные спровоцировать сыпь и зуд.

Кофе

Крепкий напиток раздражает слизистые. Если вы сразу после пробуждения пьете эспрессо, разбавляйте его жирными сливками или молоком.

Свежая выпечка

Теплая булочка или хлеб с утра — что может быть вкуснее? Однако диетологи утверждают, что входящие в состав выпечки дрожжи раздражают желудок и могут стать причиной повышенного газообразования. Если не можете жить без мучного на завтрак, выбирайте «вчерашнюю» выпечку.

Сладкое

Некоторых людей тошнит, если они съедят на голодный желудок сладкое. Поджелудочная железа просто не способна выработать необходимое количество инсулина сразу после пробуждения.

Газированные напитки

Они травмируют и раздражают слизистую. Кроме того, большое количество сахара в газировке сначала взбодрит, но потом общая энергия резко пойдет на спад.

Острая еда

Специи, приправы, перец и острые соусы также раздражают слизистую.

Жирное мясо

Если вы очень проголодались, не спешите съедать огромный стейк: желудку нужно много сил, чтобы его переварить. Начните прием пищи с супа или легкого теплого салата, а затем переходите к мясу.

Что можно и нужно есть на голодный желудок