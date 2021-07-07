Как пережить жару и не сойти с ума: топ-10 лайфхаков

После короткого перерыва с комфортной, а временами даже прохладной погодой в центр европейской части России возвращается жара. По прогнозам синоптиков, температура к концу этой недели превысит отметку +30 градусов, спасения в виде осадков также не ожидается. Изнуряющая жара не будет отступать даже ночью: в темное время суток температура воздуха в некоторые дни будет достигать +24 градусов. Людей, у которых нет дома кондиционера, может ждать тепловой стресс, предупредили метеорологи. И все же есть несколько способов, которые помогут пережить даже самую невыносимую жару. О них расскажем прямо сейчас.

Фото: Мир24 Мир24

1. Пейте больше воды

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В жаркую погоду организм как никогда нуждается в жидкости извне, так как высокая температура и, как следствие, повышенное потоотделение способствуют обезвоживанию. Поэтому в жаркую погоду надо соблюдать строгий питьевой режим. Количество жидкости, которое необходимо употребить в день, рассчитывается исходя из веса и температуры окружающей среды.

Так, для человека весом от 50 до 55 кг оптимальным считается 1,5 литра в сутки при температуре до 23 градусов. При температуре от 25 до 29 градусов – 2 литра. Если стоит жара более 30 градусов – 2,5-3 литра.

Если же вы, к примеру, отправились загорать или просто долгое время пребываете на солнце, к дневной норме врачи рекомендуют добавить еще литр. Но, конечно, эти рекомендации нельзя назвать строгими – все сугубо индивидуально. Поэтому, если у вас нет специфических заболеваний, при которых нужно ограничивать количество потребляемой жидкости, пейте столько, сколько вам хочется.

Утолять жажду лучше всего простой негазированной водой. А вот от соков и газировок стоит воздержаться: помимо того, что они содержат большое количество сахара, эти напитки плохо утоляют жажду. И, конечно, в жару крайне не рекомендуется пить алкоголь, так как он стимулирует теплоотдачу, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а содержащийся в нем спирт провоцирует обезвоживание. От кофе и чая в жаркий период тоже лучше отказаться: содержащийся в этих напитках кофеин обладает мочегонным свойством, а значит, вы потеряете жидкости больше, чем получите.

2. Не допускайте отеков

Мы привыкли думать, что чрезмерное употребление жидкости провоцирует отеки, но процесс может быть и обратным. Некоторые люди в жару страдают от повышенной отечности – так организм реагирует на недостаточное количество воды. Избавиться от отеков помогут специальные лимфодренажные упражнения. Вот некоторые из них.

Прыжки после пробуждения: выполняем 100 прыжков на мягких коленях, это упражнение хорошо помогает разгонять лимфу. «Рамка»: поднимаем руки над головой, образуя «рамку», прижимаем шею, держим 30 секунд, после чего ребром ладони растягиваем боковые мышцы шеи с обеих сторон. Массаж ушей: в течение минуты массируем уши, пройдясь по всей поверхности ушной раковины. Массаж скальпа: сильными нажатиями пальцев проходимся по всей голове, после чего хватаем волосы близко к корням и тянем себя за волосы.

Эти упражнения помогут вам быстро разогнать лимфу и избавиться от отеков.

3. Не пропускайте солнечный свет в помещение

Кондиционер – незаменимая вещь в жару, но, к сожалению, есть он далеко не у всех. Однако охладить помещение можно и другими способами. Первое, что нужно сделать – ограничить поступление солнечного света в квартиру. Вот несколько советов, которые помогут это сделать.

Наклейте на окна солнцезащитную или купите специальные шторки, которые препятствуют активному проникновению солнечных лучей.

Если жалюзи и шторок нет, то используйте светлые шторы, которые будут отражать солнечные лучи. Как экстренное средство подойдут даже белые простыни – их можно временно повесить на окна, предварительно смочив водой. Держите шторы задернутыми до тех пор, пока солнце не скроется.

Как бы жарко ни было снаружи, в помещение должен поступать воздух, поэтому не держите окна полностью закрытыми. Днем оставляйте небольшую щель, а с позднего вечера и до раннего утра можно распахнуть окна настежь. Закрывайте их до того, как на улице станет жарко.

5. Увлажняйте все вокруг

Чтобы в жару стало легче дышать, регулярно увлажняйте воздух в квартире при помощи пульверизатора. Старайтесь распылять воду каждый час. На ночь можно намочить холодной водой простыни, а днем смочить футболку или другую надетую на вас одежду. Также можно опрыскать водой шторы.

Если у вас есть увлажнитель воздуха, то в него нужно налить ледяную воду и добавить кубики льда. Этот способ хорошо помогает охладить помещение.

Если дома нет кондиционера, не переживайте – его можно изготовить самостоятельно. Для этого возьмите простой бытовой вентилятор и поставьте перед ним бутылки с ледяной водой. Советуем все время иметь в морозилке запас льда или замораживать воду в бутылках, наполнив их на три четверти: так кондиционер, сделанный из вентилятора, получится еще эффективнее.

Чтобы охладить не только воздух вокруг, но и себя, можно использовать следующий лайфхак. Положите футболку в пакет и в таком виде отправьте ее в холодильник. Через 15 минут наденьте охлажденную футболку, а ту, что вы сняли, отправьте в холодильник. Меняйте футболки каждый час. Только не переусердствуйте: в жару легко простудиться!

6. Будьте осторожны с кондиционером

Если вам посчастливилось иметь дома кондиционер, не спешите включать его на полную мощность: это чревато неприятными последствиями. Ведь в сильную жару тоже очень легко заболеть, особенно если допустить резкий перепад температур.

Разница между температурой на улице и в помещении не должна быть больше десяти градусов. В противном случае слишком большой перепад температуры негативно скажется на здоровье, в том числе может привести к боли в горле.

Но это не единственная проблема, которую может доставить кондиционер. Важно не забывать регулярно чистить его от пыли и следить за заменой фильтров. Если вы в течение года не чистили устройство, то в нем накапливается пыль, после чего она разносится по всему жилищу. Это может спровоцировать аллергическую реакцию. Людям с чувствительной кожей следует быть особенно осторожными. У них может случиться непредсказуемая реакция на кондиционер. Они покрываются пятнами, кожа начинает сохнуть и шелушиться. Так организм реагирует на микроскопические частички пыли, которые разносит охлаждающее устройство.

7. Меньше используйте бытовые приборы

Вся бытовая техника разогревает воздух в квартире. Постарайтесь пользоваться плитой, стиральной и посудомоечной машинами только поздно вечером и рано утром, а от духовки вообще лучше отказаться.

Электрический чайник, утюг, кофеварка и мультиварка также нагревают воздух. Постарайтесь свести к минимуму их использование. Даже телевизор лучше отключить, а лампочки накаливания сменить на светодиодные, так как они не нагреваются. Это значительно снизит температуру в вашей квартире.

8. Измените свой рацион

Блюда, которые мы привыкли готовить при умеренных и низких температурах, для жары не подходят. В такую погоду рекомендуется употреблять больше холодных блюд. Пусть на вашем столе будут свежие овощи, фрукты, рыба, кисломолочные продукты. Лучше отказаться от тяжелой пищи, так как она требует больших энергозатрат на переваривание.

Холодные супы и легкие овощные закуски – лучший вариант для знойного лета. Большинство ингредиентов в них вообще не обрабатывается термически, поэтому они буквально переполнены витаминами. К тому же, в жару хозяйкам не приходится томиться у плиты. Ранее «МИР 24» публиковал список рецептов национальных блюд стран СНГ, которые идеально подойдут для жаркого сезона. Среди них – блюда из кисломолочных продуктов, салаты и, конечно, холодные супы, в том числе – любимая многими русская окрошка.

9. Берегитесь теплового удара

Одна из самых больших опасностей, которые подстерегают нас в жаркий сезон – это тепловой удар. Его причиной становится нехватка влаги в организме и, как следствие, сбой терморегуляции. Если вы долго находитесь на жаре, работаете вблизи источника высокой температуры, носите одежду, которая препятствует испарению пота, не восполняете водный баланс в жару или занимаетесь физической активностью при высокой температуре воздуха, то риск получить тепловой удар возрастает. Важно уметь вовремя определить симптомы теплового удара и оказать пострадавшему первую помощь.

Первые симптомы перегрева – головная боль и головокружение. Сосуды расширяются и кровь начинается застаиваться. При этом человек может испытывать тошноту и даже рвоту. Одышка, потемнение в глазах, галлюцинации и даже потеря сознания – это тоже признаки теплового удара.

Чтобы избежать теплового удара, нужно соблюдать ряд простых правил:

носите одежду светлых тонов – она не так притягивает солнечные лучи; старайтесь больше пить и всегда имейте при себе бутылку с водой; откажитесь от жирной пищи; исключите занятия спортом и тяжелый физический труд; без необходимости старайтесь не выходить из дома, особенно в самую жару – с 10 до 17 часов.

Важно уметь оказать первую помощь при солнечном или тепловом ударе. Вот краткая инструкция, которую стоит запомнить.

Первым делом нужно изолировать пострадавшего от повреждающего фактора – тепла: посадить в тени, вывести в прохладное помещение. Вызовите скорую помощь. Не беритесь оценивать тяжесть состояния пострадавшего – даже если объективно человек чувствует себя неплохо, он должен быть осмотрен врачом. Если сознание нарушено, нужно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, потереть и ущипнуть за мочки ушей, слегка щелкнуть по носу. Снимите с человека одежду, увеличивающую нагревание тела и стесняющую движения. Откройте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Положите под голову пострадавшего валик из подручных средств. Накройте тело влажной тканью. Ко лбу и под затылок нужно положить холодные компрессы: холодное полотенце, кусочки льда, завернутые в ткань, специальный охлаждающий пакет, бутылку с холодной водой. Если больной может передвигаться сам, поместите его под душ или в прохладную ванну. Если передвижение затруднено, обливайте тело прохладной водой.

10. Загорайте с умом

Главное развлечение в такую жару – это купание и принятие солнечных ванн. Но в стремлении получить красивый и ровный загар мы часто забываем о мерах безопасности. Все это может привести к серьезным солнечным ожогам, которые наносят большой вред организму. Чтобы подрумяниться, но не сгореть на солнце, нужно знать несколько правил.