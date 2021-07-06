Эксперты развеяли популярные мифы о белизне зубов

Эксперты назвали неэффективные методы отбеливания зубов и развеяли распространенные мифы об этой процедуре. Соответствующий материал публикует Daily Star

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Отмечается, что отбеливание зубов в домашних условиях стало популярным благодаря звездам шоу-бизнеса, которые регулярно появляются в телепередачах, на публике и в рекламных кампаниях с «белоснежными» улыбками. Так, наряду с полезными советами в интернете возникло множество неэффективных рекомендаций по отбеливанию зубов.

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Специалисты бренда Star Whitening прокомментировали шесть основных мифов на данную тему. Они пояснили, что зубной пасты и жидкости для полоскания рта недостаточно для отбеливания, поскольку концентрация нужных для процесса веществ в упомянутых средствах слишком мала.

Эксперты развеяли миф о том, что процесс отбеливания наносит вред эмали. «Если вы используете безопасные продукты, не содержащие перекиси водорода, ваши зубы не будут повреждены», — подчеркнули они.

Также сотрудники Star Whitening объяснили, что при проведении процедуры отбеливания в домашних условиях можно самостоятельно контролировать степень осветления эмали и остановиться тогда, когда зубы примут желаемый оттенок.

Специалисты оценили предположение, что отбеливание зубов делает зубы более чувствительными. Они заявили, что процедура не должна причинять вреда, однако если пациент начинает ощущать дискомфорт, то процесс следует прервать. В материале подчеркивается, что распространенную проблему повышенной чувствительности зубов можно решить с помощью жидкости для полоскания рта или специальной зубной пасты.

Очередной миф гласит, что отбелить зубы можно с помощью кислых фруктов. По словам экспертов, кислота может разъесть эмаль, поэтому этого метода также следует избегать.

Наконец, существует ошибочное мнение, что после однократного отбеливания зубы останутся белыми навсегда. Сотрудники Star Whitening пояснили, что даже при профессиональном отбеливании результат продержится максимум три года. «Процесс старения ваших зубов будет происходить в привычном темпе. Кроме того, у всех разные привычки, поэтому курение или красящие еда и напитки по-прежнему будут воздействовать на цвет эмали. Из этого следует, что вам будет необходимо регулярно повторять процедуру, чтобы зубы оставались такими же светлыми», — заключили они.