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Кому нельзя заниматься бегом

Мира Маркина
1 час назад
Бег считается дешевым и доступным видом спорта, заниматься которым могут все. Однако, как для любых упражнений, для бега существует ряд противопоказаний. «Рамблер» рассказывает, при каких состояниях занятия бегом могут навредить.
Кому нельзя заниматься бегом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Избыточный вес

Интенсивная нагрузка с собственным избыточным весом сильно нагружает суставы и позвоночник. Лучше заменить бег на ходьбу в умеренном темпе.

Болезни позвоночника и суставов

При сколиозе, гиперлордозе и прочих болезнях позвоночника рекомендуется сначала вылечить спину, а затем с разрешения врача начинать занятия. Необходимо подобрать правильную беговую обувь, а также отстроить технику и делать обязательную разминку.

С осторожностью: плоскостопие

Плоскостопие не является абсолютным противопоказанием к бегу — это состояние наблюдается и у профессиональных бегунов. Однако начинающим необходимо получить разрешение врача, отстроить технику бега и подобрать ортопедические стельки и кроссовки. Бегать можно только по мягкой поверхности, а при возникновении боли прекращать занятия.

Заболевания дыхательной системы

При астме с частыми приступами, бронхите или дыхательной недостаточности советуется заменить бег на спокойную ходьбу на свежем воздухе. Воздержитесь от бега в период сезонных аллергий, в период острой фазы и восстановления после простудных заболеваний, гриппа, ангины и коронавируса.

С осторожностью: патологии вен

Легкая форма патологии не станет противопоказанием, однако ее степень может определить только врач. При варикозной болезни и тромбофлебите необходима консультация флеболога.

Сердечно-сосудистые заболевания

Абсолютное противопоказание — недавно перенесенный инфаркт. При остальных состояниях заниматься бегом можно только с разрешения лечащего врача и следить за пульсовой зоной.

Психические и неврологические заболевания в тяжелой стадии

Например, перенесенный инсульт, эпилепсия, приступ мигрени.

Заболевания ЖКТ и печени с болезненными приступами

Также не советуется бегать на переполненный желудок, даже здоровым людям.
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