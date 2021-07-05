Кому нельзя заниматься бегом

Бег считается дешевым и доступным видом спорта, заниматься которым могут все. Однако, как для любых упражнений, для бега существует ряд противопоказаний. «Рамблер» рассказывает, при каких состояниях занятия бегом могут навредить.

Избыточный вес

Интенсивная нагрузка с собственным избыточным весом сильно нагружает суставы и позвоночник. Лучше заменить бег на ходьбу в умеренном темпе.

Болезни позвоночника и суставов

При сколиозе, гиперлордозе и прочих болезнях позвоночника рекомендуется сначала вылечить спину, а затем с разрешения врача начинать занятия. Необходимо подобрать правильную беговую обувь, а также отстроить технику и делать обязательную разминку.

С осторожностью: плоскостопие

Плоскостопие не является абсолютным противопоказанием к бегу — это состояние наблюдается и у профессиональных бегунов. Однако начинающим необходимо получить разрешение врача, отстроить технику бега и подобрать ортопедические стельки и кроссовки. Бегать можно только по мягкой поверхности, а при возникновении боли прекращать занятия.

Заболевания дыхательной системы

При астме с частыми приступами, бронхите или дыхательной недостаточности советуется заменить бег на спокойную ходьбу на свежем воздухе. Воздержитесь от бега в период сезонных аллергий, в период острой фазы и восстановления после простудных заболеваний, гриппа, ангины и коронавируса.

С осторожностью: патологии вен

Легкая форма патологии не станет противопоказанием, однако ее степень может определить только врач. При варикозной болезни и тромбофлебите необходима консультация флеболога.

Сердечно-сосудистые заболевания

Абсолютное противопоказание — недавно перенесенный инфаркт. При остальных состояниях заниматься бегом можно только с разрешения лечащего врача и следить за пульсовой зоной.

Психические и неврологические заболевания в тяжелой стадии

Например, перенесенный инсульт, эпилепсия, приступ мигрени.

Заболевания ЖКТ и печени с болезненными приступами