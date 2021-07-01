Врач назвал способы улучшить сон

Британский врач и видеоблогер Али Абдаал рассказал, как улучшил свой сон, научился просыпаться хорошо отдохнувшим и оставаться бодрым весь день. Способы, которые он назвал, приводит издание Esquire.

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Абдаал утверждает, что лучше спит с тех пор, как перестал пользоваться телефоном по вечерам.

«Это, вероятно, самая значительная вещь, которую я сделал для улучшения сна, — говорит он. — Теперь телефон лежит на беспроводной зарядке на другом конце комнаты».

По словам эксперта, свою роль сыграли и блокирующие свет занавески. Кроме того, он старается поддерживать температуру в спальне на уровне 19 градусов, который считается оптимальным для сна.

Еще один фактор, который, по мнению Абдаала, помогает ему лучше спать — это отказ от кофе после двух часов дня. «Кофеин остается в крови уйму времени, и даже если нам кажется, что кофеин на нас не действует, это не так», — объясняет он.

Эксперт предпочитает пользоваться обычным будильником, а не приложением для телефона. По его словам, он обнаружил, что телефонный будильник слишком легко остановить. Достаточно сказать: «Сири, выключи будильник», и он перестанет звонить. С обычным будильником такой трюк не пройдет.

Чтобы заснуть за две минуты, Абдаал ложится в кровать и расслабляет мышцы лица. Затем переходит к мышцам ног.