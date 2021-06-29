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Назван неожиданный способ защитить мозг от старения

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Международная группа ученых обнаружила, что кишечные бактерии поддерживают образование новых нервных клеток мозга взрослого человека, что потенциально может предотвратить потерю памяти в старости и регенерировать нервные ткани после травмы. Неожиданный способ защиты мозга называется в пресс-релизе на MedicalXpress.
Назван неожиданный способ защитить мозг от старения
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Кишечные бактерии, которые метаболизируют незаменимую аминокислоту триптофан, выделяют молекулы индолы, которые стимулируют развитие новых клеток мозга у взрослых. Опосредованные индолом сигналы индуцируют ключевые регуляторные факторы, необходимые для образования новых взрослых нейронов в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и обучением.
По словам авторов работы, в настоящее время они оценивают, могут ли индолы также стимулировать раннее образование нейронов во время развития мозга. Результаты исследования помогут разработать новые варианты антивозрастной терапии, замедляющей потерю памяти, которая является распространенной проблемой при старении и нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера. К ним относятся препараты, имитирующие действие индолов, для стимуляции производства новых нейронов в гиппокампе или для замены нейронов, поврежденных в результате инсульта или травмы позвоночника.
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