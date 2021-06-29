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Эксперт раскрыла главные ошибки при чистке зубов

Lenta.ru
3 часа назад
Журналистка The Sun Лорен Виндел (Lauren Windle) рассказала о правильной технике чистки зубов и назвала главные ошибки, которые совершают люди во время процедуры. Соответствующая информация появилась на сайте издания.
Эксперт раскрыла главные ошибки при чистке зубов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, например, эксперт отметила, что необходимо не давить на зубы щеткой и чистить их бережно, чтобы избежать ослабления эмали. По этой причине Виндел рекомендует приобрести ортодонтическую щетку, которая позволяет аккуратно очищать труднодоступные места зубов и десен.
Помимо этого специалистка посоветовало обратить внимание на состояние щетки. По словам журналистки, ее следует менять каждые четыре месяца или по истечению срока годности. «Чем старее щетка — тем хуже она справляется со своей задачей, а значит в вашем рту остаются вредные бактерии», — пояснила автор материала.
ЗОЖ,
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