Эксперт раскрыла главные ошибки при чистке зубов

Журналистка The Sun Лорен Виндел (Lauren Windle) рассказала о правильной технике чистки зубов и назвала главные ошибки, которые совершают люди во время процедуры. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Так, например, эксперт отметила, что необходимо не давить на зубы щеткой и чистить их бережно, чтобы избежать ослабления эмали. По этой причине Виндел рекомендует приобрести ортодонтическую щетку, которая позволяет аккуратно очищать труднодоступные места зубов и десен.