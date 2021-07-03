Слабость и головокружение: как поднять железо в крови

Сонливость, плохое настроение, слабость и головокружение головокружение могут возникать из-за нехватки железа в крови. При этом недостаток гемоглобина может понизить иммунитет, вызвать слабость, снизить работоспособность и внимание. "Рамблер" разбирался, как этого избежать.

В деле с восполнением запаса железа крови главный инструмент — мясо. Белки животного происхождения помогают прийти в норму клеткам крови. Для поддержания нормального уровня гемоглобина достаточно 50 граммов мяса (говядина, кролик, телятина, печень, язык), а для его повышения нужно не менее 100 граммов в день.

Большой уровень железа содержится в птице и морепродуктах.

Другой полезный продукт — морская капуста. Содержащееся в ней железо предотвращает анемию и активирует процесс кроветворения. В лечебных и профилактических целях достаточно съедать в день две чайные ложки или добавлять ее в салаты..

Много железа в гранате, зелени, бобовых, грибах, какао, кунжуте. Усвоение железа улучшают витамин С, сухое вино и кислые соки, а чай и кофе, наоборот, этому мешают.

Хорошим решением будет особый витаминный десерт — смесь из сухофруктов и орехов. Курагу, изюм, чернослив и грецкий орех тщательно перемешиваются в равном количестве и прокручиваются через мясорубку. Полученную массу полезно есть каждый день (по шесть столовых ложек).