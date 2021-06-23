Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Почему при сильной жаре так хочется спать

Даня Виттиг
8 часов назад
Когда на улице жара, человек быстрее устает и хочет спать. "Рамблер" выяснил, почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать.

Вода и энергия

Чтобы не перегреваться, организм тратит много энергии на терморегуляцию. Из-за этого мы обильно потеем во время жары. Именно в чрезмерной потере влаги кроется усталость.
Когда мозг ощущает повышение температуры, то запускает интенсивное сокращение протоков потовых желёз, чтобы те впитывали влагу из окружающих тканей и выводили её наружу. Пот попадает на разгорячённый эпидермис, испаряется, температура на поверхности кожи падает. Усиливается кровообращение и прохладная кровь отправляется к другим органам и тканям.
На обеспечение терморегуляции уходит очень много энергии. В прохладные дни существовать гораздо проще, поэтому и ощущение сонливости в жару возникает чаще.

Снижение давления

Когда кровеносные сосуды в жару расширяются, давление падает. Соответственно, мозг получает меньше крови. Отсюда и появляется головокружение, слабость и ощущение сонливости.
Если человек истощен и перегрелся, то давление падает быстрее. Это может привести к тепловому удару. Если при перемещении в прохладное место и обильном питье симптомы не проходят, необходимо обратиться к врачу.

Привычка

Изо дня в день мы сами вырабатываем у себя привычку засыпать в тепле. Обычно мы укутываемся в одеяло и постепенно отходим ко сну. А теперь ощущение "одеяла" преследует нас постоянно!
Что делать? Перенять опыт жителей южных стран и переждать самое теплое время. Короткий сон снизит нагрузку на организм и позволит восстановиться, чтобы эффективно поработать оставшуюся часть дня.
В ином случае, можно выйти на улицу и сесть под дерево (если с кондиционером не повезло), пить при этом больше воды.
ЗОЖ,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители