Почему при сильной жаре так хочется спать

Когда на улице жара, человек быстрее устает и хочет спать. "Рамблер" выяснил, почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать.

Вода и энергия

Чтобы не перегреваться, организм тратит много энергии на терморегуляцию. Из-за этого мы обильно потеем во время жары. Именно в чрезмерной потере влаги кроется усталость.

Когда мозг ощущает повышение температуры, то запускает интенсивное сокращение протоков потовых желёз, чтобы те впитывали влагу из окружающих тканей и выводили её наружу. Пот попадает на разгорячённый эпидермис, испаряется, температура на поверхности кожи падает. Усиливается кровообращение и прохладная кровь отправляется к другим органам и тканям.

На обеспечение терморегуляции уходит очень много энергии. В прохладные дни существовать гораздо проще, поэтому и ощущение сонливости в жару возникает чаще.

Снижение давления

Когда кровеносные сосуды в жару расширяются, давление падает. Соответственно, мозг получает меньше крови. Отсюда и появляется головокружение, слабость и ощущение сонливости.

Если человек истощен и перегрелся, то давление падает быстрее. Это может привести к тепловому удару. Если при перемещении в прохладное место и обильном питье симптомы не проходят, необходимо обратиться к врачу.

Привычка

Изо дня в день мы сами вырабатываем у себя привычку засыпать в тепле. Обычно мы укутываемся в одеяло и постепенно отходим ко сну. А теперь ощущение "одеяла" преследует нас постоянно!

Что делать? Перенять опыт жителей южных стран и переждать самое теплое время. Короткий сон снизит нагрузку на организм и позволит восстановиться, чтобы эффективно поработать оставшуюся часть дня.