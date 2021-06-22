Как защитить себя от перегрева в жару

На этой неделе отмечается аномальная жара, которая в европейской части нашей страны бьет рекорды. Столбики термометров показывают температуру более 30 градусов. Такая ситуация, по мнению синоптиков, продлится до конца недели, но температура не опустится ниже 25 градусов. Сейчас объявлен оранжевый уровень опасности, жара негативно сказывается на здоровье человека, поэтому стоит знать, как обезопасить себя от перегрева, или понять, что он уже произошел.

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Основная опасность для человека в жаркую погоду — перегрев организма. Можно получить тепловой и солнечный удар. Причинами их возникновения считается длительное пребывание под палящим солнцем. Поражение можно распознать по основным симптомам: головокружение, покраснение кожи, сильная головная боль, тошнота, рвота, слабость, потеря сознания. Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, важно придерживаться некоторых правил. В первую очередь стоит уберечь себя от опасного воздействия солнца, воздержитесь от выхода на улицу в дневное время, когда оно находится в зените, ведь тогда наиболее активно. Если вы все же вышли на улицу, лучше всего надеть легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки. При этом не забывайте про солнцезащитные кремы и головной убор.

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При нахождении в помещении будьте осторожны с кондиционерами, так как от резкого перепада температур возможно заболеть простудой или ангиной. По возможности лучше проветривайте помещение и периодически охлаждайтесь с помощью прохладного душа.

Чтобы охладиться, во время жары организм человека активно теряет воду через кожу. В такие дни необходимо пить как можно больше воды в целях профилактики обезвоживания организма. Она должна быть теплой, так лучше усваивается. При этом выбирайте обычную воду, она лучше всего утоляет жажду. Кроме того, пища должна быть легкой с малой калорийностью, рекомендуется употребление фруктов и овощей.