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Развод или польза: чем отличаются витамины и бады

Даня Виттиг
21 июня 2021
Витаминно-минеральные комплексы занимают в аптеках больше полок, чем медикаментозные средства. БАДы похожи на витамины, но они ими не являются. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".
Развод или польза: чем отличаются витамины и бады
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Витамины и БАДы

Аптечные витамины приравниваются к лекарствам. Их фармацевтические формы назначают при комплексной терапии или для профилактики различных патологий.
А БАДы якобы обогащают блюда недостающими полезными веществами и соединениями. Они похожи на таблетки, но имеют больше отношения к продуктам питания, а не к медикаментам.
Обычно на них не указана точная дозировка и результат терапевтического действия, но может быть информация об улучшении самочувствия, состояния кожи, восполнения дефицита полезных веществ.
БАДы не проходят клинических испытаний. Их состав не проверяется на наличие фармакологически эффективного содержимого. А средства могут содержать все, что угодно. Конечно, употребление таких препаратов не приведет к серьезным негативным последствиям, но вполне может произойти передозировка.

Когда принимать витамины и БАДы

Россияне убеждены, что витамины помогают от авитаминоза. Однако врачи называют авитаминоз «российским диагнозом» — в других странах его не ставят. Если у вас действительно нехватка какого-то витамина — вы это почувствуете.
Обычно под авитаминозом понимают быструю утомляемость, бледность лица, недомогания из-за резких перепадов температуры, однако витамины здесь не помогут. А вот хороший отдых и сон вполне могут исправить ситуацию.
А вот гиповитаминоз (частичная витаминная недостаточность) — это распространенная проблема. Он может преследовать определенные группы людей, например, беременных и веганов. Правда, выявить недостаток полезных элементов можно лишь с помощью исследований крови.
ЗОЖ,Российские лекарства,
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