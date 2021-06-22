Врач назвала минимальную дозу воды в жару

При температуре выше 30 градусов нужно пить не меньше двух литров воды в день, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева «Известиям»

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«В жару мы чаще дышим, активно потеем. C потом и дыханием выходит много жидкости и электролитов, которые нужно восполнять»,

— заявила она.

По словам Маршинцевой, если человек в жару долгое время не пил, помимо обычной воды нужно сделать несколько глотков электролитного раствора. Его можно найти в аптеке.

Врач-кардиолог отметила, что в жару нужно пить обычную воду. В нее можно добавить кубики апельсинового льда, замороженные в холодильнике. Это охладит жидкость и насытит ее витамином С.

Кроме того, не стоит употреблять сладкие напитки, которые усиливают жажду.

«Квас в жару лучше не пить, если хочешь быть в здравом уме и твердой памяти. Там есть эффекты брожения. Эти эффекты брожения все равно поднимают градус напитку, хоть минимальный, но он есть»,