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Российский врач назвала минимальную дозу воды в жару

Lenta.ruиещё 3
10 часов назад
При температуре выше 30 градусов нужно пить не меньше двух литров воды в день, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева «Известиям».
Врач назвала минимальную дозу воды в жару
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«В жару мы чаще дышим, активно потеем. C потом и дыханием выходит много жидкости и электролитов, которые нужно восполнять»,
— заявила она.
По словам Маршинцевой, если человек в жару долгое время не пил, помимо обычной воды нужно сделать несколько глотков электролитного раствора. Его можно найти в аптеке.
Врач-кардиолог отметила, что в жару нужно пить обычную воду. В нее можно добавить кубики апельсинового льда, замороженные в холодильнике. Это охладит жидкость и насытит ее витамином С.
Кроме того, не стоит употреблять сладкие напитки, которые усиливают жажду.
«Квас в жару лучше не пить, если хочешь быть в здравом уме и твердой памяти. Там есть эффекты брожения. Эти эффекты брожения все равно поднимают градус напитку, хоть минимальный, но он есть»,
— добавила Маршинцева.
ЗОЖ,газета "Известия",
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