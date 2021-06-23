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Врач назвала помогающие избежать простуды под кондиционером правила

Lenta.ruиещё 4
15 часов назад
В летнее время года существует риск простыть, когда люди заходят с жаркой улицы в прохладное помещение с работающим кондиционером. Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik, какие правила необходимо соблюдать, чтобы этого не произошло.
Правила, которые помогут не заболеть от кондиционера
Фото: PixabayPixabay
По словам эксперта, следует избегать резких перепадов температуры. В частности, охлаждать воздух в помещении или в машине нужно постепенно, а температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов. Кроме того, Романенко подчеркнула важность правильной установки кондиционера. Врач отметила, что он не должен находиться непосредственно над человеком или быть направлен на него. Расстояние до устройства должно составлять полтора-два метра.
Эксперт также напомнила, что фильтры в кондиционере необходимо чистить на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы в устройстве не скапливались пыль и бактерии.
ЗОЖ,ИА Sputnik,
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