Правила, которые помогут не заболеть от кондиционера

По словам эксперта, следует избегать резких перепадов температуры. В частности, охлаждать воздух в помещении или в машине нужно постепенно, а температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов. Кроме того, Романенко подчеркнула важность правильной установки кондиционера. Врач отметила, что он не должен находиться непосредственно над человеком или быть направлен на него. Расстояние до устройства должно составлять полтора-два метра.