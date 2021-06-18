Как спастись от жары в городе: советы ученых и врачей

В центральной России лето в самом разгаре: в ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют до +30 градусов. Как облегчить жизнь в городе в период жары и не поплатиться здоровьем? Выяснял "Рамблер".

Закрыть окна

В часы сильного солнцепека эксперты советуют закрывать и зашторивать окна. Таким образом, в помещение не будет проникать теплый воздух и солнечные лучи, благодаря чему сохранится более низкая температура.

Принимать теплый душ

Еще одним неочевидным советом поделилась эксперт по сну доктор Верена Сенн в беседе с The Sun. По ее словам, холодный душ лишь ненадолго спасет в жару, а вот теплый, напротив, поможет снизить внутреннюю температуру:

"Тепло в кровеносных сосудах расширится и избавит от излишнего тепла. В то время как холодная вода может быть более освежающей в краткосрочной перспективе, теплая имеет лучший долгосрочный эффект".

Спать в хлопковой пижаме или голым

Если у вас есть хлопковая пижама, лучше выбрать ее для сна в жаркие дни. Если же имеется только синтетическая пижама, лучше отправиться ко сну нагишом: синтетика удерживает тепло, в то время как хлопок забирает его себе.

Пить горячий чай

Здесь работает та же логика, что и с горячим душем. Как отмечают исследователи из английского Университета Лафборо, из-за повышенной тепловой нагрузки от употребления чая происходит "компенсирующее увеличение общего выделения пота, которое перевешивает внутреннее тепловыделение от теплого напитка":