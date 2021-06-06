Мясников раскрыл секреты кавказского долголетия

Главный врач московской больницы 71, телеведущий Александр Мясников
заявил, что основными составляющими знаменитого кавказского долголетия являются спорт, питание и генетика. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам доктора, продолжительность жизни человека в первую очередь зависит от генетики. Если в родословной были люди, которые доживали до ста лет, то шансы на долгую жизнь увеличиваются в 17 раз, подчеркнул Мясников.
«Они же и выходят замуж друг за друга, все примерно в одном районе, где смешиваются гены — гены долгожителей», — пояснил врач.
Что касается питания, то в рационе жителей Кавказа присутствует большое количество натуральных кисломолочных продуктов и мяса, причем предпочтение отдается баранине и птице. «Калорий мало, одни минералы, витамины. Вкуснейшее мясо», — заявил Мясников.
Мясников предположил, что культ движения и спорта среди кавказцев также является одной из причин долголетия. По мнению врача, физическая активность определенно повышает шансы дожить до преклонного возраста.
Ранее Мясников заявил, что проблемы с зубами могут привести к серьезным последствиям. Кариес задевает нервные окончания и может спровоцировать сильнейшие головные боли. Они, в свою очередь, могут вызвать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава. А пробелы между зубами — излюбленное место бактерий — может привести к воспалительным процессам и повлечь за собой проблемы с сердцем.