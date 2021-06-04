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Врач рассказала о приводящей к бесплодию ошибке в питании

Диана Товсепова
59 минут назад
Стремление сбросить вес, питаясь лишь обезжиренными продуктами, может привести к хроническому бронхиту и даже к бесплодию. Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.
Врач рассказала о приводящему к бесплодию питанию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Она отметила, что жир должен обязательно поступать в организм человека.
"Отсутствие жиров отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде. Кожа становится сухой и морщинистой. У человека снижается иммунитет, все органы ускоренно стареют и изнашиваются, могут начаться проблемы с сердцем, мозговой деятельностью — ухудшится память, снизится скорость реакции", — сообщила диетолог.
При этом жиры помогают усваивать витамины A, D,E, K, отвечающие за сосуды, зрение и кожу. Они также являются источником энергии.
Жиры участвуют в выработке гормонов, эстрогенов и тестостерона. Диетолог отметила, что отсутствие жиров способно привести к бесплодию.
"Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна", — объяснила эксперт.
Диетолог отметила,, что эта опасность касается и женщин, и мужчин.
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ЗОЖ,
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