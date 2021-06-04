Врач рассказала о приводящему к бесплодию питанию

Стремление сбросить вес, питаясь лишь обезжиренными продуктами, может привести к хроническому бронхиту и даже к бесплодию. Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.

Она отметила, что жир должен обязательно поступать в организм человека.

"Отсутствие жиров отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде. Кожа становится сухой и морщинистой. У человека снижается иммунитет, все органы ускоренно стареют и изнашиваются, могут начаться проблемы с сердцем, мозговой деятельностью — ухудшится память, снизится скорость реакции", — сообщила диетолог.

При этом жиры помогают усваивать витамины A, D,E, K, отвечающие за сосуды, зрение и кожу. Они также являются источником энергии.

Жиры участвуют в выработке гормонов, эстрогенов и тестостерона. Диетолог отметила, что отсутствие жиров способно привести к бесплодию.

"Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна", — объяснила эксперт.