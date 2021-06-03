Россияне рассказали, как бросали курить

В одном из популярных сообществ в Сети россияне рассказали о своем опыте борьбы с вредной привычкой. Так, пользователи обсудили, как бросали курить.

Многие признались, что бросить курить у них получилось только после того, как они осознали, что больше не хотят продолжать жить с пагубным пристрастием:

"Бросила так: я больше не курю. Точка. Не курю уже более 8 лет. Не тянет. Ломки не было. Курила лет 7. Все зависит от желания, имхо. Муж бросил так же...";

"Просто в один день решила что курить больше не буду, и перестала, даже пачку докуривать не стала. Выбросила. Тяжело было очень, ломало прям. Я очень любила вкус сигарет в процессе курения, наслаждалась каждым вдохом на протяжении лет 6-7..... и до сих пор вспоминаю только с удовольствием этот вкус.. но не курю уже 4,5 года!! Совсем не курю!! Я справилась ))))) кстати, хотелось купить ещё года два, но уже без такой ломки...";

"Курила больше 10-ти лет. А потом год ходила и говорила себе, что от меня пахнет табаком, руки желтые, зубы желтеют, и и.д. И таким образом заговорила себя настолько, что бросила легко в один день и уже 5 лет даже мысли нет взять сигарету! Самовнушение- мощь!";

"Бросила в 21 год.Курила с 15 лет,в 18 начала курить кент 8. Просто однажды решила не курить,и больше не курила)Стал омерзителен тот факт что я как раб которого контролирует корпорация.При чем это рабство выбрала сама...".

Некоторым реально помогли специализированные книги и фильмы. Чаще всего экс-курильщики отмечают работы знаменитого британского гуру по борьбе с курением табака, Алана Карра. Именно он написал популярную книгу "Легкий способ бросить курить":

"Бросала два раза. Оба раза по книге Алена Кара. Первый раз меня хватило на 2 года. Второй раз прочла и бросила совсем, уже не курю 9 лет и ни разу не тянуло закурить..."

"Отвечаю, мне помог фильм Алана Карра. Не книга, а фильм. Прошло 7 лет, я не курю...", — рассказали россияне.

Кто-то бросал курить, с помощью таблеток:

"Бросала после 28 лет курения. Правда, с таблетками, но бросила, вот уже 2 года свободна от этой гадости. Было тяжело, 1, 5 года панические атаки, головокружение. Сейчас всё в норме и вес но и сосуды "успокоились". Гипертония закончилась...";

"Я пила Табекс, отлично бросила, 1,5 года не курю и не тянет...";

"Табаксом", таблетки, бросила за две недели, штормило два месяца(нервоз, тремор рук, постоянный жор+8кг за месяц потом правда ушло, бессонница, нарушение координации, чёрная мокрота) было пятнадцать лет стаж, с 16года не курю, не вспоминаю, не тянет, не снится, запах табачного дыма на дух не переношу".