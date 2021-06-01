Чем чревато отсутствие супов в рационе

И в детском саду, и в школе детей неизменно кормят супами. Неудивительно, что в детстве каждый из нас хотя бы раз слышал, как важно регулярно есть супы.

Однако во взрослом возрасте отнюдь не многие следуют этому правилу. Кто-то не любит супы в любом их проявлении, у кого-то нет времени на готовку. Да и может ли их отсутствие в рационе действительно пагубно сказаться на здоровье? Разбирался "Рамблер".

Сторонники теории о том, что без жидкой пищи правильное питание немыслимо уверяют – овощные супы обладают стимулирующими и профилактическими свойствами.

А вот те, кто супы отрицают, напоминают о том, что жидкость во время приема пищи разбавляет желудочный сок, из-за чего впоследствии страдает пищеварение. Так где же все-таки истина?

По мнению гастроэнтерологов, исключать супы из рациона не следует. Дело в том, что любой бульон – неважно мясной он или овощной – богат экстрактивными веществами. К примеру, желирующие вещества в мясном бульоне способствуют укреплению мышечной и хрящевой ткани.

Другие, в свою очередь, стимулируют выработку желчи, которая поддерживает перистальтику кишечника, чтобы все отходы вовремя удалялись из организма.