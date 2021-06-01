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Диетолог рассказал, какую воду пить нельзя

Катерина Саломе
5 часов назад
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Бобровский рассказал о воздействии воды разной температуры на организм. Он также объяснил, какую воду пить нельзя и почему. Об этом эксперт поведал в интервью радио Sputnik.
Диетолог рассказал, какую воду пить нельзя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, оптимальным вариантом считается вода комнатной температуры. Он отметил, что такую воду можно пить всегда. А тем, кому кажется, что она не утоляет жажду, стоит употреблять ее в большем количестве.
А вот холодную воду, как утверждает доктор, пить не стоит. Особенно во время приема пищи, так как она замедляет процесс насыщения.
"Поэтому такой человек с большей вероятностью закажет еще одно блюдо",
— подчеркнул Бобровский.
Примечательно, что холодная вода намного хуже утоляет жажду, нежели горячая. Поэтому в теплое время года стоит отдавать предпочтение чаю и воде повышенной температуры.
ЗОЖ,Андрей Бобровский,ИА Sputnik,
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