Диетолог рассказал, какую воду пить нельзя

По словам специалиста, оптимальным вариантом считается вода комнатной температуры. Он отметил, что такую воду можно пить всегда. А тем, кому кажется, что она не утоляет жажду, стоит употреблять ее в большем количестве.
А вот холодную воду, как утверждает доктор, пить не стоит. Особенно во время приема пищи, так как она замедляет процесс насыщения.
Примечательно, что холодная вода намного хуже утоляет жажду, нежели горячая. Поэтому в теплое время года стоит отдавать предпочтение чаю и воде повышенной температуры.