Диетолог рассказал, какую воду пить нельзя

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Бобровский рассказал о воздействии воды разной температуры на организм. Он также объяснил, какую воду пить нельзя и почему. Об этом эксперт поведал в интервью радио Sputnik

По словам специалиста, оптимальным вариантом считается вода комнатной температуры. Он отметил, что такую воду можно пить всегда. А тем, кому кажется, что она не утоляет жажду, стоит употреблять ее в большем количестве.

А вот холодную воду, как утверждает доктор, пить не стоит. Особенно во время приема пищи, так как она замедляет процесс насыщения.

"Поэтому такой человек с большей вероятностью закажет еще одно блюдо",

— подчеркнул Бобровский.