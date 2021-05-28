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Эндокринолог заявила об опасности развития рака из-за пластиковой посуды

Lenta.ruиещё 2
55 минут назад
Во время длительного хранения вредные вещества из пластиковых контейнеров и посуды могут попасть в еду, а затем — в человеческий организм. Употребляя такую пищу, люди рискуют спровоцировать развитие аллергических реакций и онкологических заболеваний, предупредила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова.
Пластиковая посуда может спровоцировать рак
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист указала, что любой пластик с легкостью окисляет и взаимно проникает в разные среды. Особенно это характерно для жиросодержащих продуктов. К примеру, покупатели могут замечать, что приобретенные контейнеры с корейской морковью часто окрашиваются в оранжевый цвет.
«Это не только проникновение моркови в пластик, но и обратное проникновение компонентов контейнера в пищевой продукт. Чем дольше было соприкосновение, тем больше продуктов вредных для организма человека будет проникать в состав пищевых продуктов»,
— подчеркнула Гончарова, заметив, что безопасного пластика нет, и в зависимости от разновидности он может быть лишь чуть более или менее вредным.
Эндокринолог считает, что пластиковая посуда является одной из причин общего снижения состояния здоровья и все чаще выявляемых аллергических реакций. В связи с этим она призвала не использовать такую посуду для длительного хранения или разогревания пищи.
ЗОЖ,Анна Гончарова,Радиостанция "Говорит Москва",
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