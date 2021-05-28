Пластиковая посуда может спровоцировать рак

Специалист указала, что любой пластик с легкостью окисляет и взаимно проникает в разные среды. Особенно это характерно для жиросодержащих продуктов. К примеру, покупатели могут замечать, что приобретенные контейнеры с корейской морковью часто окрашиваются в оранжевый цвет.