Чем опасны жестяные банки и почему из них нельзя пить

Медики давно призывают отказаться от сладких газировок. И неспроста: они довольно калорийны, и вдобавок к этому сахар и кислота разрушают зубы. Более того, у любителей газировок нередко возникают проблемы с пищеварительной системой.

Однако вредны не только подобные напитки, но и алюминиевые банки, в которых их продают. Подробнее о том, почему об этой упаковке пора забыть раз и навсегда – в материале "Рамблера".

Бактерии

В 2017 году ученые провели исследование и выяснили, что на поверхности жестяных банок находится бессчетное количество бактерий, многие из которых опасны для здоровья. В частности, ученые нередко обнаруживали кишечную палочку рядом с отверстием для питья. Вот почему, если вы приобретаете напиток в такой упаковке, лучше употреблять его через трубочку или переливать в стакан.

Бисфенол А

Данное химическое соединение входит в состав эпоксидных прокладок, которые используются при производстве банок для защиты от загрязнений.

Специалисты установили, что бисфенол А может утекать из состава прокладки и попадать в напиток. Употребление таких напитков может вызвать повышенное давление.