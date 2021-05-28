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Чем опасны жестяные банки и почему из них нельзя пить

Мира Маркина
5 часов назад
Медики давно призывают отказаться от сладких газировок. И неспроста: они довольно калорийны, и вдобавок к этому сахар и кислота разрушают зубы. Более того, у любителей газировок нередко возникают проблемы с пищеварительной системой.
Чем опасны жестяные банки и почему из них нельзя пить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Однако вредны не только подобные напитки, но и алюминиевые банки, в которых их продают. Подробнее о том, почему об этой упаковке пора забыть раз и навсегда – в материале "Рамблера".

Бактерии

В 2017 году ученые провели исследование и выяснили, что на поверхности жестяных банок находится бессчетное количество бактерий, многие из которых опасны для здоровья. В частности, ученые нередко обнаруживали кишечную палочку рядом с отверстием для питья. Вот почему, если вы приобретаете напиток в такой упаковке, лучше употреблять его через трубочку или переливать в стакан.

Бисфенол А

Данное химическое соединение входит в состав эпоксидных прокладок, которые используются при производстве банок для защиты от загрязнений.
Специалисты установили, что бисфенол А может утекать из состава прокладки и попадать в напиток. Употребление таких напитков может вызвать повышенное давление.
В ходе одного из экспериментов подопытные в течение нескольких дней пили один и тот же напиток из стеклянных бутылок и из алюминиевых банок. Очень скоро ученым удалось выяснить, что уровень бисфенола А в моче тех, кто пил из банок, вырос на 1600%, а систолическое давление повысилось на 4,5 пункта. У пациентов с болезнями сердца такой скачок может спровоцировать ухудшение состояния.
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