Эксперты рассказали, чем заменить бег

Эксперты назвали неочевидную замену бегу, способствующую улучшению здоровья. Соответствующий материал публикует издание The Sun.

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Кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард (Charles James Steward) объяснил, что купание в горячей воде, подобно пробежке, повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений. Водные процедуры не помогут сбросить вес, однако они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что высокие температуры способствуют росту новых кровеносных сосудов.

«Многие люди не хотят заниматься спортом из-за нехватки времени и мотивации. Для людей преклонного возраста или тех, кто имеет хронические заболевания, физические упражнения могут вызывать боль, которая не позволяет эффективно справляться с нагрузками, — пояснил Стюард. — Наше исследование показало, что регулярное принятие горячей ванны приносит пользу для здоровья, аналогичную аэробным упражнениям низкой и умеренной интенсивности, таким как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде».

Специалист добавил, что в ходе эксперимента, в рамках которого мужчины среднего возраста посещали сауну до семи раз в неделю, выяснилось, что их риск приобрести сердечно-сосудистые заболевания и деменцию снизился на 50 процентов.

«К сожалению, такие процедуры не сильно повлияют на вашу фигуру, так как неподвижное нахождение в воде не тренирует мышцы и не сжигает калории. Однако для тех, кто не может заниматься физическими упражнениями, тепловая терапия может стать хорошей альтернативой кардионагрузкам в тренажерном зале», — заключил ученый.