У кого крепче здоровье: у "сов" или у "жаворонков"

Если верить статистике, 25% жителей больших городов принадлежат к одному из двух основных хронотипов “жаворонкам”, 45% являются “совами”, для остальных 30% ученые предложили выделить еще один хронотип - “голуби”. Кому легче приспособиться к жизни в современных реалиях и не пожертвовать здоровьем, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

На самом деле, пару лет назад команда российских ученых Института медицины РУДН вместе с ведущими зарубежными хронобиологами, проведя большое исследование, выделила еще четыре дополнительных хронотипа, кроме двух основных. Таким образом их стало шесть. Но сегодня мы остановимся на двух привычных, людях, которых привыкли называть “совами” и “жаворонками”. Остальных “птиц” разберем в следующий раз.

Мы знаем, что “совы” - это те люди, которые привыкли поздно ложиться спать и поздно просыпаться. Их работоспособность возрастает в вечерние часы, тогда как “жаворонки”, напротив, просыпаются рано и отходят ко сну не позже 21-22 часов вечера, активность их наиболее высока в утренние часы, а к вечеру они уже неспособны что-либо делать.

“Сова” вы или “жаворонок”, предрасположено генетически и именно это определяет активность нервной системы человека. Об заявили американские ученые. В 2017 году профессора Майкл Разбаш, Джеффри Холл и Майкл Янг стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине как раз за это открытие. Они выяснили, что организм человека на молекулярном уровне корректирует свои настройки в соответствии со сменой ночи и дня. По сути, в каждом из нас есть своеобразные “внутриклеточные часы” - особый механизм биоритмов. Он был сформирован в ходе эволюции для того, чтобы сохранить вид: шансы племени на выживание были выше, если они все не спали одновременно.

Поменять свои биоритмы можно, если в этом есть сильная необходимость заявляют на этот раз английские ученые, отмечая при этом, что сделать это удастся лишь на непродолжительное время. Но в итоге все вернется на круги своя.

Выходит, что стоит смириться со своим хронотипом, но при этом постараться учесть особенности своего организма, чтобы быть здоровыми и активными в течение долгих лет.

Медики отмечают, что “совам” и “жаворонкам” следует по-разному следить за своим здоровьем. Так, у “жаворонков” в целом более здоровый стиль жизни: они просыпаются более активными, поскольку утром организм начинает вырабатывать гормон кортизол, спят в темное время, когда вырабатывается мелатонин, отвечающий за многие функции по “охране” нашего здоровья. Как правило, по утверждению врачей, со здоровьем у “жаворонков” возникает меньше проблем, чем у “сов”. Но если “жаворонку” приходится сбить ритм, к новым условиям ему приспособиться очень трудно. Так, например, работа по ночам выльется для “жаворонка” в подверженность простудным заболеваниям.

“Совы” же, ведя ночной образ жизни, как правило, просыпают тот момент, когда организм вырабатывает кортизол. Поэтому активности по утрам от них ждать не следует: для того, чтобы окончательно проснуться даже не слишком ранним утром и чувствовать себя хорошо, “совам” приходится, например, пить кофе. Зато, в отличие от “жаворонков” людям, предпочитающим поздно ложится спать и рано вставать, удается гораздо лучше адаптироваться к новым условиям. Правда, и риски заработать различные заболевания у “сов” тоже более высоки, чем у “жаворонков”. Это связано, в частности, с недостатком мелатонина, который вырабатывается ночью. Дефицит мелатонина повышает вероятность развития инсультов, инфарктов и даже онкологии. А из-за привычки есть по ночам, которая отмечается у большинства “сов” в связи с ночной активностью, под удар попадают печень и желудок, а также увеличивается риск возникновения сахарного диабета.