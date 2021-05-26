«Постоянно что-то жую»: как справиться с перееданием

Наесться чего-то до тошноты – ситуация, в которую периодически попадает каждый. Но когда такое пищевое поведение становится постоянным, это уже говорит о проблеме. Подробнее – в материале «Рамблера».

Как понять, что что-то не так

Когда у человека здоровые отношения с едой, он на ней не зациклен: ест, когда голодный, перестает, когда насытился, и выбирает то, что хочется именно сейчас, не беспокоясь, что в холодильнике пропадают котлеты. Если мысли о еде занимают все внимание в течение дня, это может сигнализировать о расстройстве пищевого поведения: нервной анорексии, булимии или компульсивном переедании. РПП – это серьезный диагноз, который должен поставить врач, как и назначить лечение, но можно пройти онлайн-тесты в интернете на вероятность наличия расстройства.

Причины переедания

Еда с детства приравнивается к безопасности. Когда ешь, чувствуешь себя хорошо. Поэтому еда для людей – самый простой способ справиться с эмоциями.

«Я постоянно что-то жую. Вроде есть не хочется, но каждые полчаса заглядываю в холодильник и смотрю, что там вкусненького», – такие истории звучат постоянно.

Проблема в том, что многие не чувствуют контакта с телом и не улавливают вовремя его сигналы: голод, насыщение, усталость, жажда, злость. Часто тревожась, нам кажется, что мы хотим есть. Испытывая какую-то негативную эмоцию, мы пытаемся ее заглушить. Например, чтобы отвлечься от проблем на работе, вечером приходим домой и наедаемся так, что потом плохо.

При этом то, как люди реагируют на стресс, связано с генетикой. Некоторые в тяжелые периоды жизни отказываются от еды вообще и из-за этого резко худеют. Но таких людей меньшинство. Большинство же, испытывая хронический стресс, переедают.

Также переедание могут спровоцировать проблемы с ЖКТ и гормональный сбой (например, нарушение выработки грелина и лептина, которые отвечают за чувство голода и насыщения соответственно). Чтобы узнать это, необходимо сдать анализы и пройти обследование.

Почему не работают ограничения

Как правило, переедание провоцирует самокритику. Внутри мы начинаем себя стыдить: «Опять переел, будешь толстым и некрасивым». Большинство начинают садиться на диеты, пытаться ограничивать себя, но потом опять срываются, и все начинается по новой. Такая схема не работает: любая диета провоцирует срыв, и получается замкнутый круг. Только каждый раз ненависти к себе становится больше.

Садиться на диеты без медицинских показаний не стоит, потому что все люди разные и определенная диета не может подходить всем, даже если для кого-то она оказалась эффективна.

Кроме того, у нас есть заданное генетикой пороговое значение веса – set point. То есть существует определенный минимум и максимум, при которых организм функционирует нормально. Если эти показатели расшатывать, в обе стороны, система даст сбой.

Что делать